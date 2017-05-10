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Китайские курьеры украли и съели черного лебедя из шанхайского парка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359612_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425122-ru.html

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10 мая 2017, 17:47       Комментарии

Два курьера из китайского Шанхая украли и съели черного лебедя в одном из местных парков. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The South China Morning Post.
О пропаже птицы стражам порядка сообщил местный житель, прогуливающийся по аллеям парка Сюйцзяхуэй. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и увидели, как двое мужчин зашли в парк ночью, схватили лебедя и убежали.
Когда они пришли домой, птица уже была мертва: ее ощипали, выпотрошили, сварили и положили в морозильную камеру холодильника. На следующий день из нее сделали рагу, потушив с морковью. Преступники съели половину блюда, остальное выкинули - вкусовые качества черного лебедя не соответствовали их ожиданиям.
Как удалось выяснить патрульным, изначально незадачливые преступники планировали поудить рыбу, но их спугнула парковая охрана. Обоим предъявлены обвинения в убийстве охраняемого животного.

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