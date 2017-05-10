Китайские курьеры украли и съели черного лебедя из шанхайского парка

10 мая 2017, 17:47 Комментарии

Два курьера из китайского Шанхая украли и съели черного лебедя в одном из местных парков. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The South China Morning Post.

О пропаже птицы стражам порядка сообщил местный житель, прогуливающийся по аллеям парка Сюйцзяхуэй. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и увидели, как двое мужчин зашли в парк ночью, схватили лебедя и убежали.

Когда они пришли домой, птица уже была мертва: ее ощипали, выпотрошили, сварили и положили в морозильную камеру холодильника. На следующий день из нее сделали рагу, потушив с морковью. Преступники съели половину блюда, остальное выкинули - вкусовые качества черного лебедя не соответствовали их ожиданиям.

Как удалось выяснить патрульным, изначально незадачливые преступники планировали поудить рыбу, но их спугнула парковая охрана. Обоим предъявлены обвинения в убийстве охраняемого животного.