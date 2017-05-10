ГКДО: Только в одном вузе останется военная кафедра, офицеров слишком много

10 мая 2017, 17:55 Комментарии

Государственный комитет по делам обороны (ГКДО) предлагает ликвидировать два региональных межвузовских военных факультета при вузах. Это Ошский технический университет и Региональный межвузовский военный факультет КГУСТА в Бишкеке. Об этом сообщают в ведомстве. Причиной этому послужило огромное количество офицеров запаса, в которых вооруженные силы не нуждаются.

На сегодняшний день количество запасников достигло 54 тысяч офицеров, что почти в три раза превышает потребность. Кроме того, из всех получивших звание младший лейтенант только 5% призываются в вооруженные силы.

Поэтому теперь военная кафедра останется только в Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева. А те, кто в данное время еще проходит обучение на этих кафедрах в других вузах, его закончат, подчеркнули в ведомстве.

"В прошлом году набор уже не делали, второй год обучения студентов доучивают и на этом две военные кафедры закрывают за исключением военной кафедры КГМА. У медиков проводятся специфические занятия и 100% проходят военную подготовку. Поэтому у них и останется, а два военных факультета упраздняются", - сообщил заместитель начальника управления военного образования ГКДО Нурлан Искенов.

Еще одной причиной для закрытия кафедр является коррупция. Число студентов, желающих обучаться на специальностях с прохождением спецподготовки, ежегодно составляет около 10-15 тысяч человек, в то время как мест на военных факультетах - не более 3,5 тысячи.