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"Tengrinews.kz": EXPO-2017. Самый масштабный проект страны за месяц до открытия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tengrinew...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425120-ru.html

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10 мая 2017, 17:41       Комментарии

Tengrinews.kz. 10 июня в Астане начнет свою работу международная специализированная выставка EXPO-2017. Строительство выставочного комплекса стартовало 3 года назад. Корреспонденты Tengrinews.kz рассказывают, как выглядит самый масштабный проект страны за месяц до своего открытия.
Пять лет назад в ходе тайного голосования представителей 161 государства Астана была выбрана местом проведения специализированной выставки в 2017 году. Позже в национальной компании занялись выбором проекта выставочного комплекса. В итоге победу одержал вариант со сферой в центре комплекса.
Традиционно символом выставки становится какой-либо строительный объект. Если в выставке 1889 года символом стала Эйфелева башня в Париже, то в 2017 году - это сфера главного национального павильона. "...Сфера – это будет самое большое сферическое здание в мире диаметром 80 метров, высотой 100 метров. Сфера имеет восемь этажей. Каждый этаж будет показывать один из видов альтернативной энергии. Допустим, первый этаж – это гидроэнергетика, второй этаж – это энергия солнца, третий этаж – это энергия ветра, четвертый этаж – биоэнергетика, химическая энергетика. Все это остается как опытный образец для всех и, конечно, для нас, для казахстанцев", - ранее говорил Нурсултан Назарбаев.
Как рассказывали в АО НК "Астана ЭКСПО-2017", конструкция стеклянной фасадной оболочки здания предусматривает применение фотоэлектрических элементов, которые будут преобразовывать солнечную энергию в электрическую. В верхней части сферы будут расположены два ветрогенератора. При этом само здание имеет "ветроулавливающую" конфигурацию, позволяющую направлять потоки ветра.
Внутри павильонов гостей встречают ярким и футуристическим дизайном в стиле специализации выставки.
"На сегодняшний день из 20 объектов выставки завершено строительство 18 объектов. Продолжается строительство по двум объектам - это Конгресс-центр и гостиница..." - рассказывал в апреле Главе государства Ахметжан Есимов.
"Нам необходимо максимально использовать новые инновационные технологии, которые будут демонстрироваться на выставке зарубежными участниками", - подчеркивал ранее Глава государства.
Флаги участников, чьи павильоны скоро будут работать на выставке. По данным АО НК "Астана ЭКСПО-2017", ожидается прибытие 310 тысяч иностранных пассажиров международными рейсами. К началу выставки профильное министерство пообещало запустить дополнительные авиарейсы, в том числе новых авиаперевозчиков Польши, Венгрии, Финляндии, Китая по четырем маршрутам с общей частотой полетов 11 рейсов в неделю.
С наступлением темноты центральная сфера выглядит завораживающе. Позже, как обещают организаторы, на поверхности сферы будет демонстрироваться световое шоу.
Кроме зданий павильонов, на территории выставки будет работать здание конгресс-холла и амфитеатр под открытым небом.
Посещение EXPO-2017 в фиксированный будний день обойдется в 4 тысячи тенге, в выходной - 6 тысяч. Билеты без фиксированной даты стоят 8 тысяч тенге.
Мирхат Ажигалиев
10.05.17

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