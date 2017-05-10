На сегодня цифровым телевидением охвачено 95% населения страны – Минкультуры

10 мая 2017, 17:38 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Для перехода на цифровое телевидение в 2014-2016 годах правительство предусмотрело 390 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, фактически из республиканского бюджета было выделено 300,5 млн сомов.

"На 2017 год распоряжением правительства также выделено 100 млн сомов для перехода на цифровое телевидение. Кроме того ОАО "РПО РМТР" на строительство технической сети – установку 54 цифровых передатчиков на опорных станциях было выложено 2,6 млн долларов собственных средств. Помимо этого в республиканском бюджете начиная с 2015 года ежегодно предусматривается 154 млн сомов на оплату трансляции Социального пакета в период параллельного (аналового и цифорового) телерадиовещания и начиная с 2017 года 25 млн сомов на спутниковое вещание Соцпакета", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для 54 передатчика обеспечили охват 95% населения Кыргызстана, остающиеся 5% населения, проживают в 326 населенных пунктах.

"Общая численность неохваченного цифровым телевидением населения составляет 315 тыс. В основном эти населенные пункты расположены в так называемых "радиотеневых зонах", в ущельях гор и впадинах", - добавили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, для охвата данных населенных пунктов цифровым ТВ вещанием будут установлены 211 единиц ЦАТР, что позволит охват ЦТВ 277 населенных пунктов. Оставшиеся 99, где количество домохозяйств не превышает 100 единиц, планируется обеспечить за счет индивидуального подключения с помощью спутника.

Отметим, что 15 мая в Кыргызстане будет отключено аналоговое телевидение.