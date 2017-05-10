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В Бишкеке установили "книжные" скворечники

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425118-ru.html

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10 мая 2017, 17:41       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке установлены 12 необычных книжных домиков-скворечников, в которых лежат книги. Об этом агентству "Кабар" рассказал координатор проекта "Читающий Эркиндик" Атай Самыйбек уулу.
По его словам, книги может взять любой человек и после прочтения вернуть на место или забрать на бесплатной основе, взамен только оставив другую книгу.
"Таким образом, будет совершаться безвозмездный обмен книг. Этот проект был придуман в рамках социального эксперимента, готовы ли наши граждане к такому, точнее к новым инициативам. Также мы хотели сделать чтение книг доступным для всех", - поделился он.
Кроме этого А.Самыйбек уулу отметил, что при поддержке фонда "Сорос", установлено девять скворечников на бульваре Эркиндик, а три книжных домика установлены возле Нацбиблиотеки и библиотек №1 и №18.
"Помимо этого, мы установили ящики для писем, адресованных всем горожанам и городу. Мы намерены их публиковать на страницах в соцсетях", - рассказал он.
А.Самыйбек уулу добавил, что скворечники были установлены 8 мая и уже люди приносят свои книги. "Мы также поставили печать "Эркин китеп" на каждую книгу, чтобы книги из книжников не попали на прилавки", - рассказал он и добавил, что официальное открытие состоится 20 мая в день книгодарения в КР.

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