День 10 Мая: Стратегический партнер просит подсобить?

10 мая 2017, 17:28 Комментарии

5 мая в Бишкеке побывал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. С октября 2016 года он отвечает за выборы, а точнее за президентские выборы в 2018 году. По долгу службы он курирует политтехнологов, экспертов и СМИ (интернет), то есть всю ту вертикаль, которая обеспечивает нужные результаты выборов.

С одной стороны, подконтрольные Кремлю политтехнологи оказывают властям в Бишкеке техническую поддержку. Несколько известных политтехнологов уже побывали в Бишкеке, а "журналист" Алексей Василивецкий уже участвовал в заседаниях Сапара Исакова по проекту "Таза коом".

С другой стороны, последние заявленные платформы провластных кандидатов в Бишкеке имеют слишком много общего с предполагаемыми политтехнологиями по переизбранию Путина. Похоже, Кириенко решил сам лично проинспектировать испытательный полигон, особенно на фоне осознания того, что протестный потенциал в России оказался выше, чем предполагалось.

Вслед за Кириенко Бишкек посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Последний прилетел из Астаны после переговоров с казахским президентом Назарбаевым, где 3-4 мая проходила встреча по Сирии. Напомним, на встрече делегации России, Турции и Ирана приняли меморандум о четырёх зонах безопасности.

5 мая по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева с Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба президента КР, "также при обмене мнениями по международной проблематике сделан акцент на позитивных итогах прошедшей 3-4 мая в Астане IV Международной встречи по Сирии".

Пока не ясны детали нового плана по Сирии, который, в случае успеха, де-факто может выглядеть как раздел страны. На данный момент главным вопросом остается "кто будет прикрывать зоны де-эскалации?". Как сообщает "Аль Джазира" со ссылкой на неназванного сотрудника Генштаба России, за безопасность по периметру зон безопасности будут отвечать вооруженные силы России, Турции и Ирана, но также не исключена роль других стран.

Таким образом, не исключено, что в разговоре с Атабаевым Шойгу мог просить отправить кыргызские войска в Сирию.

За несколько месяцев до президентских выборов отправка войск для охраны границ четырех зон де-эскалации может стать главной политической повесткой дня для Кыргызстана, даже если не учитывать вероятность возможных потерь. Согласно 14 статьи Конституции, разрешение по каждому случаю отправления частей Вооруженных Сил Кыргызской Республики за пределы территории Кыргызстана принимается Жогорку Кенешем большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов. Набрать 80 и более голосов депутатов может оказаться проблематичным. Хотя у властей есть возможность обойти Жогорку Кенеш, назвав их миротворческими силами.

Ситуация в Сирии сложная и очередной план может закончиться очередной перегруппировкой сил. К тому же, план предусматривает отделение умеренной сирийской оппозиции от террористов, куда три гаранта в лице России, Турции и Ирана включили курдских ополченцев, поддерживаемых США. Наконец, отправка войск может усилить террористическую угрозу в самом Кыргызстане.

Вопрос сложный и по этой причине Бишкек не афишировал визит Кириенко и Шойгу. Готов ли Атамбаев ввязаться в чужую войну?