10 мая 2017, 17:36 Комментарии

Неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира, Human Rights Watch приветствует принятие закона о семейном насилии в Кыргызстане. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал важный шаг на пути к пресечению насилия в отношении женщин, подписав закон о насилии в семье. Об этом сообщила организация Human Rights Watch. Закон, который заменяет вариант 2003 года, включает в себя меры по улучшению защиты жертв насилия в семье и усиление правоохранительной и судебной ответственности.

"Приняв этот новый закон, правительство Кыргызстана продемонстрировало приверженность правам жертв насилия в семье и устанавливает стандарты, которым должны следовать в регионе", - сказала Хиллари Марголис, исследователь прав человека в Human Rights Watch.

"Теперь правительственные учреждения должны продемонстрировать лидерство, внедряя и усиливая эти новые меры, которые могут буквально спасти жизни женщин", - сказала Х.Марголис.

Местные организации и активисты по защите прав женщин, которые настаивают на пересмотре закона с 2009 года, сыграли важную роль в разработке и отстаивании закона. Важной особенностью является то, что любая жертва насилия в семье, независимо от того, возбуждено ли уголовное дело по их делу, может воспользоваться положениями. К ним относятся основные права, такие как доступ к безопасному укрытию, а также медицинские и психиатрические услуги.

В рамках важного шага по повышению безопасности жертв, в соответствии с поправками к закону КР об оружии осужденные правонарушители, виновные в насилии в семье, больше не имеют права на получение разрешения на приобретение или обладание оружием. Власти будут отзывать разрешения, которые уже содержатся осужденными.

Насилие в семье широко распространено в Кыргызстане, эта проблема затрагивает почти треть женщин и девушек в возрасте от 15 до 49 лет. Согласно самым последним правительственным данным, в 2013 году менее половины зарегистрированных жалоб по домашнему насилию привели к судебному разбирательству. Из тех, кто сделал это, только 7% были переданы в суды в качестве уголовных преступлений. Остальные считались административными правонарушениями, которые имеют меньшее наказание. Из случаев домашнего насилия, повлекших административные взыскания, 64% привели к незначительным штрафам за "мелкое хулиганство" или хулиганство.

Закон о насилии в семье, принятый в 2003 году в Кыргызстане, сделал важные шаги в направлении криминализации насилия в семье, однако значительные пробелы в осуществлении и обеспечении исполнения остались. В докладе за 2015 год Human Rights Watch документировала недостаточную реакцию правоохранительных и судебных органов на насилие в семье, а также отсутствие приютов, кризисных центров и других важных услуг.

43-летняя Анна рассказала Human Rights Watch, что в нескольких РОВД, когда она пыталась сообщить о домашнем насилии, не принимали ее заявления. "Они говорили, что не принимают жалобы на насилие в семье, и я уходила", - сообщила она.

Чтобы устранить пробелы в системе, новый закон призывает правительство создать координирующий орган для всех видов деятельности, связанных с предупреждением и защитой от бытового насилия. Он также возлагает ответственность за предотвращение насилия в семье и оказание помощи жертвам министерству юстиции, внутренних дел, социального развития, здравоохранения и образования, Института омбудсмена и неправительственные организации.

Human Rights Watch считает, что выделение ресурсов, как со стороны центрального правительства, так и за счет финансирования со стороны международных доноров, будет иметь ключевое значение для полного осуществления и обеспечения соблюдения закона. К основным мерам по оказанию помощи закону относятся: целенаправленное обучение сотрудников милиции, судебных органов, медицинских работников, социальных работников и местных органов власти, а также предоставление жилья, психиатрической помощи и юридической помощи пострадавшим.

По словам Human Rights Watch, услуги жертвам насилия могут стать ключом к избавлению от насилия. "Я знала, что если я пойду в милицию, мне придется покинуть дом и я не смогу вернуться назад. Я подумала, куда же я пойду с двумя детьми?" - сообщила 42-летняя Айгуль, которая подвергалась домашнему насилию в течение девяти лет.

Хотя некоторые положения нового закона вступят в силу в течение 10 дней со дня публикации, другие не вступят в силу до 1 января 2018 года, в том числе права на социальную и психологическую помощь и бесплатное временное проживание в приютах. Государственные агентства при поддержке международных доноров, учреждений ООН и неправительственных организаций должны обеспечить создание жилых помещений в соответствии со стандартами Совета Европы до 1 января.

Закон призывает органы здравоохранения и соцразвития получать согласие взрослых жертв до информирования милиции о случаях насилия в семье. Это помогает смягчать риски для жертв, особенно тех, кто живет или поддерживает отношения со своими злоумышленниками, и способствует реагированию, учитывающему потребности и интересы жертв.

В некоторых положениях закона отсутствует специфика и защита лиц, переживших насилие, и им следует уточнить с помощью положений или протоколов, заявила Human Rights Watch. Например, закон обязывает полицию издавать краткосрочные постановления о защите во всех случаях насилия в семье, но не требует согласия потерпевшего на такие приказы. Закон также должен быть разработан с целью обеспечения того, чтобы в него включались не состоящие в браке партнеры, бывшие партнеры и родственники нынешних или бывших партнеров или супругов, независимо от того, проживают ли потерпевший и насильник совместно.

"Хотя изменения в Кодексе об административных правонарушениях увеличивают потенциальный штраф за невыполнение постановления о защите, парламент Кыргызстана должен внести поправки в Уголовный и Административный кодексы, чтобы сделать нарушение охранного постановления возможным уголовным преступлением. Парламенту также следует также внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы уточнить, что его положения могут применяться в случаях насилия в семье, и исключить возможность того, что насильник может быть застрахован от уголовной ответственности путем примирения с жертвой", - говорится в статье.

"Правительство Кыргызстана и гражданское общество должны гордиться этим шагом, чтобы сделать женщин и девочек более обезопасенными в их собственных домах. Но новый закон о насилии в семье будет иметь смысл только в том случае, если его обещание подкрепляется действиями, направленными на то, чтобы обеспечить лучшую защиту жертв", - заключила Х.Марголис.