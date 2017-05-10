МЧС Кыргызстана советует соблюдать меры безопасности на оползнеопасных участках

10 мая 2017, 17:36 Комментарии

Количество осадков в Кыргызстане в период с октября 2016 года по март 2017 года превысило средние многолетние значения до 290% месячной нормы, сообщает пресс-служба МЧС.

Большое количество осадков, а также обильное таяние снега вызвало интенсивное замачивание оползневых склонов и активизации оползневых процессов.

В связи с чем МЧС предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности на оползнеопансых участках: "Своевременно исполнять предписания МЧС, необходимо переселиться в безопасную зону, не заниматься хозяйственными делами на оползне-опасных участках и постоянно наблюдать за ландшафтом вокруг вас".

На возможность оползня обычно указывают такие факты, как изменение привычного вида близлежащей территории (небольшие сдвиги почвы, прогрессирующее высыхание растительности, особенно деревьев, непонятные сдвиги пластов дренажной системы и так далее), двери и окна стали заедать/неплотно закрываться, на тропинках или дорогах возле дома появились растущие трещинки, на склонах появились выпячивания грунта, звук ломающегося дерева, усиливающийся характерный звук водяного потока или бряцающих грохот камней может означать начало и о приближении оп