 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке установили "книжные" скворечникиВ Бишкеке установили "книжные" скворечникиНа сегодня цифровым телевидением охвачено 95% населения страны – МинкультурыНа сегодня цифровым телевидением охвачено 95% населения страны – Минкультуры

Мэр ознакомился со строительством школы в Калыс Ордо (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425114-ru.html

Похожие новости

С.Жээнбеков ознакомился с ходом очистительных работ на реке Бурана и с последствиями землетрясения в с.Арпатектир

Trend: Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику

Премьер-министр ознакомился с ходом ремонтных работ на дороге Бишкек – Кара-Балта

С.Жээнбеков ознакомился с ходом ремонтных работ на автодороге Бишкек-Кара-Балта

Ветеран ВС К.Кожоналиев заявил, что земли военных аэродромов в Бишкеке хотят отдать под строительство частных объектов

10 мая 2017, 17:39       Комментарии

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов посетил Первомайский район и ознакомился с работой по благоустройству района. Градоначальник проинспектировал строящуюся школу в жилом массиве Калыс Ордо на 660 учебных мест и ознакомился с ходом строительства. По словам начальника общественно-государственного управления капитального строительства Сталбека Омурканова, строительство школы ведется по графику и завершится в срок.
Далее глава столичного муниципалитета ознакомился с проводимыми берегоукрепительными работами русла реки Ала-Арча в Заводском посёлке. Начальник управления МЧС по городу Бишкек Болотбек Аманбаев проинформировал мэра о том, что в целях укрепления русла реки планируется сооружение дамбы.
Мэр города также посетил Министерство здравоохранения КР, где был рассмотрен вопрос организации подъездных путей к учреждению для машин скорой медицинской помощи. По итогам объезда мэр поручил муниципальному предприятию "Бишкекглавархитектура" при разработке проекта подъездных путей учитывать интересы пешеходов, автомобилистов и медицинского персонала.
В завершение объезда Албек Ибраимов ознакомился с благоустройством сквера имени Тоголока Молдо. Муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" указано навести порядок после завершения ремонта тротуаров.
В объезде приняли участие вице-мэры Бишкека Эркинбек Исаков, Геннадий Милицкий, Бакытбек Дюшембиев и начальники городских служб и структурных подразделений мэрии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум