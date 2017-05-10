Мэр ознакомился со строительством школы в Калыс Ордо (фото)

10 мая 2017, 17:39 Комментарии

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов посетил Первомайский район и ознакомился с работой по благоустройству района. Градоначальник проинспектировал строящуюся школу в жилом массиве Калыс Ордо на 660 учебных мест и ознакомился с ходом строительства. По словам начальника общественно-государственного управления капитального строительства Сталбека Омурканова, строительство школы ведется по графику и завершится в срок.

Далее глава столичного муниципалитета ознакомился с проводимыми берегоукрепительными работами русла реки Ала-Арча в Заводском посёлке. Начальник управления МЧС по городу Бишкек Болотбек Аманбаев проинформировал мэра о том, что в целях укрепления русла реки планируется сооружение дамбы.

Мэр города также посетил Министерство здравоохранения КР, где был рассмотрен вопрос организации подъездных путей к учреждению для машин скорой медицинской помощи. По итогам объезда мэр поручил муниципальному предприятию "Бишкекглавархитектура" при разработке проекта подъездных путей учитывать интересы пешеходов, автомобилистов и медицинского персонала.

В завершение объезда Албек Ибраимов ознакомился с благоустройством сквера имени Тоголока Молдо. Муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" указано навести порядок после завершения ремонта тротуаров.

В объезде приняли участие вице-мэры Бишкека Эркинбек Исаков, Геннадий Милицкий, Бакытбек Дюшембиев и начальники городских служб и структурных подразделений мэрии.