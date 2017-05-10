 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Китайские курьеры украли и съели черного лебедя из шанхайского паркаКитайские курьеры украли и съели черного лебедя из шанхайского парка"Tengrinews.kz": EXPO-2017. Самый масштабный проект страны за месяц до открытия"Tengrinews.kz": EXPO-2017. Самый масштабный проект страны за месяц до открытия

Нет органа, контролирующего качество подготовки водителей, - завотделом по контролю регистрации водителей ГРС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425113-ru.html

Похожие новости

Водителям на заметку. 40 км/ч - сколько это м/с и каков тормозной путь

Депутат: Во многих министерствах спорят статс-секретари и руководители

Сбивший девятиклассницу водитель трезв и с места ДТП не уезжал

ЦИК аккредитовала 6 человек в качестве международных наблюдателей на выборах депутатов местных кенешей 28 мая

Алмазбек Атамбаев лично контролирует ситуацию в селе Аюу

10 мая 2017, 17:42       Комментарии

В настоящее время нет контроля за качеством подготовки водительского состава. Об этом 10 мая сообщил заведующий отделом по контролю регистрации водительского состава Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС Эмилбай Абдиев.
По его мнению, патрульная милиция не оправдала себя. "У нас была служба - Государственная автоинспекция, которая в свое время организовывала техосмотры, сбор налогов автолюбителей, которая делала анализ и так далее. Затем Госавтоинспекцию превратили в патрульную милицию. В патрульной милиции сейчас нет такого контроля. Нужно принимать меры", - сказал он.
Также отдельным элементом для обеспечения порядка на зарубежных автодорогах Э.Абдиев отметил оборудование фото-, видеофиксации нарушений ПДД. "У нас в регионах нигде не видно, что установлены видеорегистраторы. Единственная видеокамера установлена возле авторынка. Этого места боятся все водители республики, потому что камера фиксирует нарушения. После этого автолюбители приходят к нам [ГРС], хотят переоформить авто, потому что туда поступает почтовая пересылка от штрафов", - рассказал завотделом.
Кроме того, по его мнению, в настоящее время контролем за подготовкой водителей никто не занимается. "Раньше был отдел контроля за качеством подготовки водительского состава. Но эту службу передали Государственной регистрационной службе. С тех пор этого контроля нет. Все знают, как мы подготавливаем водителей, поэтому надо принимать меры по их подготовке. Сроки надо увеличивать, не успевают за 2-2,5 месяца обучить. Подготавливать дисциплину водителей. Дошли до того, что автомашина сбила двух школьников, а водитель даже не остановился. Безопасность зависит от скорости движения, от дисциплинированности водителей", - считает Э.Абдиев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум