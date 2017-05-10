Нет органа, контролирующего качество подготовки водителей, - завотделом по контролю регистрации водителей ГРС

10 мая 2017, 17:42 Комментарии

В настоящее время нет контроля за качеством подготовки водительского состава. Об этом 10 мая сообщил заведующий отделом по контролю регистрации водительского состава Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС Эмилбай Абдиев.

По его мнению, патрульная милиция не оправдала себя. "У нас была служба - Государственная автоинспекция, которая в свое время организовывала техосмотры, сбор налогов автолюбителей, которая делала анализ и так далее. Затем Госавтоинспекцию превратили в патрульную милицию. В патрульной милиции сейчас нет такого контроля. Нужно принимать меры", - сказал он.

Также отдельным элементом для обеспечения порядка на зарубежных автодорогах Э.Абдиев отметил оборудование фото-, видеофиксации нарушений ПДД. "У нас в регионах нигде не видно, что установлены видеорегистраторы. Единственная видеокамера установлена возле авторынка. Этого места боятся все водители республики, потому что камера фиксирует нарушения. После этого автолюбители приходят к нам [ГРС], хотят переоформить авто, потому что туда поступает почтовая пересылка от штрафов", - рассказал завотделом.

Кроме того, по его мнению, в настоящее время контролем за подготовкой водителей никто не занимается. "Раньше был отдел контроля за качеством подготовки водительского состава. Но эту службу передали Государственной регистрационной службе. С тех пор этого контроля нет. Все знают, как мы подготавливаем водителей, поэтому надо принимать меры по их подготовке. Сроки надо увеличивать, не успевают за 2-2,5 месяца обучить. Подготавливать дисциплину водителей. Дошли до того, что автомашина сбила двух школьников, а водитель даже не остановился. Безопасность зависит от скорости движения, от дисциплинированности водителей", - считает Э.Абдиев.