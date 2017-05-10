На сегодняшний день в 5 госорганах вакантна должность статс-секретаря

10 мая 2017, 17:54 Комментарии

На сегодняшний день в 5 государственных органах вакантна должность статс-секретаря. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба Государственной кадровой службы.

Должность статс-секретаря свободна в Министерстве иностранных дел, в Министерстве чрезвычайных ситуаций, в Министерстве юстиции, в Государственной регистрационной службе и в Фонде по управлению государственным имуществом.

"В МИД и МЧС проходит финальный этап подбора кандидатов - стадия собеседований. В Министерстве юстиции идет проверка практических заданий. В ГРС конкурс завершен. В ФУГИ завершился этап приема документов", - сообщила пресс-служба.

Должность статс-секретаря учреждается в государственных органах исполнительной власти, в которых функционирует государственная гражданская служба. Статс-секретарь является государственным служащим, занимающим высшую административную должность в государственных органах.

Статс-секретарь в соответствии с законом "О государственной гражданской службе и муниципальной службе":

1) реализует единую государственную политику в сфере государственной гражданской службы;

2) обеспечивает организацию деятельности государственного органа по достижению его целей и задач;

3) организует разработку стратегического, перспективного плана деятельности государственного органа, планов структурных подразделений и служащих;

4) отвечает за разработку и реализацию программного бюджета;

5) разрабатывает структуру управления государственного органа;

6) организует деятельность службы управления персоналом государственного органа;

7) обеспечивает деятельность по планированию карьерного роста служащих;

8) организует подбор и расстановку кадров в государственном органе;

9) разрабатывает антикоррупционные меры и организует их реализацию;

10) организует внедрение современных технологий управления;

11) осуществляет функции поддержки, в том числе управления финансовыми, материальными и человеческими ресурсами;

12) обеспечивает повышение потенциала служащих;

13) разрабатывает механизмы материальной и нематериальной мотивации служащих;

14) разрабатывает и обеспечивает функционирование системы мониторинга деятельности государственного органа;

15) осуществляет контроль за исполнительской и трудовой дисциплиной;

16) осуществляет меры по предупреждению, выявлению и разрешению конфликта интересов;

17) организует проведение оценки деятельности служащих;

18) готовит предложения по совершенствованию деятельности государственного органа.

Статс-секретарь в государственных органах исполнительной власти назначается премьер-министром по представлению совета с согласия руководителя государственного органа в течение 5 рабочих дней.

Премьер-министр вправе отклонить кандидатуру на должность статс-секретаря в случае несогласия руководителя государственного органа с последующим уведомлением совета о необходимости проведения повторного конкурса.

Должность статс-секретаря могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на главных должностях государственной или муниципальной службы по совокупности не менее 5 лет или опыт руководящей работы в иных сферах деятельности не менее 7 лет, но при одновременном наличии стажа работы на главных должностях государственной или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет.