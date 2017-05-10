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На сегодняшний день в 5 госорганах вакантна должность статс-секретаря

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425112-ru.html

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10 мая 2017, 17:54       Комментарии

На сегодняшний день в 5 государственных органах вакантна должность статс-секретаря. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба Государственной кадровой службы.
Должность статс-секретаря свободна в Министерстве иностранных дел, в Министерстве чрезвычайных ситуаций, в Министерстве юстиции, в Государственной регистрационной службе и в Фонде по управлению государственным имуществом.
"В МИД и МЧС проходит финальный этап подбора кандидатов - стадия собеседований. В Министерстве юстиции идет проверка практических заданий. В ГРС конкурс завершен. В ФУГИ завершился этап приема документов", - сообщила пресс-служба.
Должность статс-секретаря учреждается в государственных органах исполнительной власти, в которых функционирует государственная гражданская служба. Статс-секретарь является государственным служащим, занимающим высшую административную должность в государственных органах.
Статс-секретарь в соответствии с законом "О государственной гражданской службе и муниципальной службе":
1) реализует единую государственную политику в сфере государственной гражданской службы;
2) обеспечивает организацию деятельности государственного органа по достижению его целей и задач;
3) организует разработку стратегического, перспективного плана деятельности государственного органа, планов структурных подразделений и служащих;
4) отвечает за разработку и реализацию программного бюджета;
5) разрабатывает структуру управления государственного органа;
6) организует деятельность службы управления персоналом государственного органа;
7) обеспечивает деятельность по планированию карьерного роста служащих;
8) организует подбор и расстановку кадров в государственном органе;
9) разрабатывает антикоррупционные меры и организует их реализацию;
10) организует внедрение современных технологий управления;
11) осуществляет функции поддержки, в том числе управления финансовыми, материальными и человеческими ресурсами;
12) обеспечивает повышение потенциала служащих;
13) разрабатывает механизмы материальной и нематериальной мотивации служащих;
14) разрабатывает и обеспечивает функционирование системы мониторинга деятельности государственного органа;
15) осуществляет контроль за исполнительской и трудовой дисциплиной;
16) осуществляет меры по предупреждению, выявлению и разрешению конфликта интересов;
17) организует проведение оценки деятельности служащих;
18) готовит предложения по совершенствованию деятельности государственного органа.
Статс-секретарь в государственных органах исполнительной власти назначается премьер-министром по представлению совета с согласия руководителя государственного органа в течение 5 рабочих дней.
Премьер-министр вправе отклонить кандидатуру на должность статс-секретаря в случае несогласия руководителя государственного органа с последующим уведомлением совета о необходимости проведения повторного конкурса.
Должность статс-секретаря могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на главных должностях государственной или муниципальной службы по совокупности не менее 5 лет или опыт руководящей работы в иных сферах деятельности не менее 7 лет, но при одновременном наличии стажа работы на главных должностях государственной или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет.

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