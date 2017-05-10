Избиение парня милиционерами: семья пострадавшего отказалась от претензий

10 мая 2017, 17:26 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Дело об избиении парня милиционерами прекратили, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан отец пострадавшего.

29 января у входа в кафе на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса 21-летнего парня избили двое мужчин. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Стороны пришли к примирению, семья не имеет претензий к милиционерам. Нам не выплачивали никакой компенсации, мы просто пришли к консенсусу", - сказал отец избитого.

Ранее в ГУВД столицы сообщили, что дело раскрыто. Подозреваемые - сотрудник уголовного розыска РУВД Свердловского района 1992 года рождения и оперуполномоченный ГУБОП Бишкека 1991 года рождения - были водворены в изолятор временного содержания. После инцидента обоих уволили из правоохранительных органов.

Источник в органах внутренних дел сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что оба подозреваемых отпущены на свободу под подписку о невыезде. Их ожидает разбирательство в суде.