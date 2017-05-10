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Избиение парня милиционерами: семья пострадавшего отказалась от претензий

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425111-ru.html

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Глава МВД подтвердил, что родители парня, сбившего двух школьников, просят родителей детей отказаться от претензий

10 мая 2017, 17:26       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Дело об избиении парня милиционерами прекратили, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан отец пострадавшего.
29 января у входа в кафе на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса 21-летнего парня избили двое мужчин. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Стороны пришли к примирению, семья не имеет претензий к милиционерам. Нам не выплачивали никакой компенсации, мы просто пришли к консенсусу", - сказал отец избитого.
Ранее в ГУВД столицы сообщили, что дело раскрыто. Подозреваемые - сотрудник уголовного розыска РУВД Свердловского района 1992 года рождения и оперуполномоченный ГУБОП Бишкека 1991 года рождения - были водворены в изолятор временного содержания. После инцидента обоих уволили из правоохранительных органов.
Источник в органах внутренних дел сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что оба подозреваемых отпущены на свободу под подписку о невыезде. Их ожидает разбирательство в суде.

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