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В Бишкеке открылась спортивная площадка Street Workout

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425110-ru.html

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10 мая 2017, 17:32       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В Бишкеке на территории Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова состоялось открытие спортивной площадки Street Workout, сообщает мэрия столицы.
Эту оздоровительную площадку открыли для развития безопасных, комфортных и полезных общественных пространств в городе и продвижения здорового образа жизни среди молодежи.
В церемонии ее открытия приняли участие представители Первомайской районной администрации, фонда "Сорос-Кыргызстан", библиотеки и федерации Street Workout Kyrgyzstan, а также известные и популярные артисты. После торжественной церемонии состоялись показательные соревнования между командами по Street Workout, говорится в сообщении.
Проект инициирован федерацией Street Workout Kyrgyzstan и Агентством развития Бишкека при поддержке фонда.

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