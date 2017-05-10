В Бишкеке открылась спортивная площадка Street Workout

10 мая 2017, 17:32 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В Бишкеке на территории Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова состоялось открытие спортивной площадки Street Workout, сообщает мэрия столицы.

Эту оздоровительную площадку открыли для развития безопасных, комфортных и полезных общественных пространств в городе и продвижения здорового образа жизни среди молодежи.

В церемонии ее открытия приняли участие представители Первомайской районной администрации, фонда "Сорос-Кыргызстан", библиотеки и федерации Street Workout Kyrgyzstan, а также известные и популярные артисты. После торжественной церемонии состоялись показательные соревнования между командами по Street Workout, говорится в сообщении.

Проект инициирован федерацией Street Workout Kyrgyzstan и Агентством развития Бишкека при поддержке фонда.