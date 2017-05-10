Я не жмот, хочу помочь — что бесит банковских работников

10 мая 2017, 17:52 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Сегодня, 10 мая, - День банковского работника Кыргызстана. Редакция Sputnik решила посвятить очередной выпуск "Что выводит кыргызстанцев из себя" проблемам "именинников".

Они рассказали, что в их работе есть не только плюсы, но и минусы, которые вызывают тщательно скрываемый гнев. Текст написан с их слов.

Итак, что бесит банковского работника.

1. Некоторые пользователи "зарплатных проектов", которые пропускают инструкции и объяснения мимо ушей. Для многих проект - это просто карточка, с которой они могут снять деньги. Но карта предусматривает не только "обналичку", но и оплату через POS-терминалы и онлайн-покупки.

К примеру, не найдя банкоматов, они начинают возмущаться, что у них нет наличности и они не могут ничего купить в магазинах. А ведь мы им рассказывали, что они имеют право требовать в магазинах POS-терминалы. В результате во всем винят банки. Их нежелание понимать ситуацию ставит в тупик.

2. Когда клиенты сами не понимают, чего хотят. Частный случай: желают обшить дом гипсокартоном, но при этом дешевле взять условный кондиционер. Часто приходится быть не только кредитным специалистом, но и угадывать желания клиента, быть экспертом вообще не банковской сферы. Это очень сложно, но клиенты этого не ценят.

Другой пример, клиент хочет купить смартфон, объясняешь, что можно взять более дешевый девайс. Они обижаются, что мы предлагаем дешевку. Но ведь главное - это расплата по кредиту. Люди считают, что заем - это зло, а девайс - добро, хотя именно смартфон, который куплен лишь для "понтов" на нерассчитанный кредит, и есть зло. Поэтому сотрудник банка советует не потому, что он жмот, а потому, что хочет помочь клиенту.

3. Этот пункт следует из предыдущего. Когда устраиваешься в банк, в контракте прописаны только условия. Но по факту выполняешь более широкий диапазон обязанностей, в том числе выступаешь экспертом во всем.

4. Бесит, когда вместо слова "кредит" говорят "финка". Это как все внедорожники называть "джипами". Приходится говорить: "финки" нет, кредит есть".

5. Возмущает, когда человек говорит, что у него нет кредита. Бегаешь неделю с документами и выясняется, что на нем "висит" другой заем. Спрашиваешь, в чем дело, а он тебе: "А да, вспомнил, но тот кредит я не для себя брал, а для друга". Ребята, нет такой формулировки, и не надо думать, что банк удастся обмануть, пожалейте хотя бы свое время.

6. Или другой частый случай. Снова бегаешь неделю с документами, а клиент приходит на заключение договора с копией паспорта или, того хуже, вообще без документа. Товарищи, давайте быть более педантичными, почему я должен страдать из-за вашей безалаберности!

7. Обвинения в жадности. Ребята, я не выдаю вам кредит не потому, что мне жалко денег, вы просто не подходите по параметрам. Я же выдаю не свои деньги, а средства банка, перед которым я ответственен. Прежде чем обижаться, вспомните, что основная причина отказа не я, а ваше соответствие требованиям.