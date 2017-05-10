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ЦИК не имеет права запрещать агитацию кандидатов в президенты до назначения даты выборов

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tsik-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425108-ru.html

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10 мая 2017, 17:21       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики обратилась ко всем политическим партиям и гражданам КР, намеревающимся принять участие в выборах президента, призвав воздержаться от преждевременного распространения материалов, имеющих признаки агитации.
Юрист по выборам Айжан Орозакунова считает, что Центризбирком не имеет право запрещать агитацию кандидатов в президенты до назначения даты выборов.
"ЦИК занимается регулированием любых вопросов, касающихся выборов. Они имеют право что-то комментировать, давать какие-либо заключения или выносить предупреждения в отношении партий либо возможных кандидатов с момента назначения даты выборов. Это прописано в Конституционном Законе КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". Однако вмешиваться в дела партии или кандидатов до назначения даты выборов не положено", — рассказала она K-News.
По ее словам, если логически посмотреть, то до регистрации в ЦИК тот или иной политик не является официальным кандидатом в президенты.
"Сами по себе выборы еще не объявлены, соответственно, это еще не кандидаты, а люди, которые ведут активный политический образ жизни. Поэтому они могут проводить любые мероприятия. Кандидатами они являются лишь с момента регистрации в ЦИК. Мероприятия, которые проводят партии, до назначения выборов являются лишь рекламно-информационными, а не агитацией. Поэтому ЦИК не имеет право запрещать агитацию, так как нет даты выборов", — добавила она.

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