ЦИК не имеет права запрещать агитацию кандидатов в президенты до назначения даты выборов

10 мая 2017, 17:21 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики обратилась ко всем политическим партиям и гражданам КР, намеревающимся принять участие в выборах президента, призвав воздержаться от преждевременного распространения материалов, имеющих признаки агитации.

Юрист по выборам Айжан Орозакунова считает, что Центризбирком не имеет право запрещать агитацию кандидатов в президенты до назначения даты выборов.

"ЦИК занимается регулированием любых вопросов, касающихся выборов. Они имеют право что-то комментировать, давать какие-либо заключения или выносить предупреждения в отношении партий либо возможных кандидатов с момента назначения даты выборов. Это прописано в Конституционном Законе КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". Однако вмешиваться в дела партии или кандидатов до назначения даты выборов не положено", — рассказала она K-News.

По ее словам, если логически посмотреть, то до регистрации в ЦИК тот или иной политик не является официальным кандидатом в президенты.

"Сами по себе выборы еще не объявлены, соответственно, это еще не кандидаты, а люди, которые ведут активный политический образ жизни. Поэтому они могут проводить любые мероприятия. Кандидатами они являются лишь с момента регистрации в ЦИК. Мероприятия, которые проводят партии, до назначения выборов являются лишь рекламно-информационными, а не агитацией. Поэтому ЦИК не имеет право запрещать агитацию, так как нет даты выборов", — добавила она.