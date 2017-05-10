Сегодня: политический гротеск Иманалиева, бомба в УПМ, побег волчицы

10 мая 2017, 17:30 Комментарии

Удивительные параллели. И провел их депутат партии "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев, в очередной раз повеселивший публику. Политик выразил свое неудовлетворение по поводу того, что во времена Акаева сидели только два политика, а сейчас количество таковых, по его подсчетам достигло 25. Если Иманалиева волнует только это, то всем остальным непонятно другое, когда на нарах окажется оставшаяся, большая часть беловоротничковой мафии?

Конечно, хочется более четких формулировок, однако, скорее всего, это очередной намек на политические репрессии. Только непонятно, кого конкретно имеет в виду Иманалиев. Может быть, он хочет зачислить в ряды узников совести своего патрона Текебаева, в коррумпированности которого, похоже, не сомневаются даже его адвокаты? Или запишем в политзаключенные организаторов неудачного переворота Асанова и Кадырова из числа бакиевских приближенных?

Кстати, было бы интересно узнать, как продвигается расследование в отношении приватизации типографии "Эркин Тоо", которую в период акаевского правления удачно приобрел сам Каныбек Иманалиев, бывший в то время пресс-секретарем первого беглого президента. Так вот, господину депутату, наверное, необходимо уяснить, что политик может быть вором и взяточником, а вот обратной дороги уже нет. Если жулика поймали за руку, то он по определению не может быть жертвой политических преследований.

Бомба в УПМ. Сегодня днем в административном здании столичного Управления патрульной милиции, что на улице Горького, на втором этаже милиционеры обнаружили бесхозную сумку, которая вызвала у них подозрение. В связи с угрозой терактов незамедлительно объявили тревогу, провели эвакуацию сотрудников, на место выехала группа саперов ГКНБ.

Прибывшие на место специалисты по обезвреживанию взрывных устройств нашли в сумке только вещи и документы. Никаких других подозрительных предметов обнаружено не было. Опасения оказались напрасными, однако сейчас время такое, что лучше перестраховаться. Около 14.00 был дан отбой тревоги и сотрудники УПМ вернулись на свои рабочие места.

Побег волчицы. Хищница вырвалась из клетки каракольского зоопарка и пустилась в бега, это произошло накануне. По одной из версий, кто-то из посетителей порезал сетку на вольере, где содержалось животное. После ЧП о случившемся были оповещены сотрудники правоохранительных органов и службы мэрии, ответственной за отстрел бродячих животных.

Как рассказали очевидцы, волчица около часа бегала по улицам Каракола. Поисковая группа обнаружила беглянку неподалеку от зоопарка, но напуганное животное никого к себе не подпускало. Взять хищника живым не удалось, поэтому было принято решение о применении оружия. "Нам, конечно, очень жаль, но учитывая риски нахождения зверя на свободе, мы не могли поступить иначе", - сообщила СМИ директор зоопарка Салтанат Сейитова.

Осторожно, камнепад. С сегодняшнего дня в Боомском ущелье начаты работы по принудительному спуску валунов, нависающих над железнодорожным полотном и автомобильной дорогой. В связи этим с 10 по 12 мая в Бооме будет вводиться ограничение на движение транспорта.

Водителям необходимо иметь в виду, что дорогу будут перекрывать временно - с 9.00 до 15.00. При скоплении более 30-40 машин спуск камней будут приостанавливать и пропускать автотранспорт. "Кыргыз темир жолу" просит автолюбителей с пониманием отнестись к работам, проводимым для обеспечения безопасности перевозок в преддверии туристического сезона.

В Санкт-Петербурге ищут десятилетнего кыргызстанца. Мальчик пропал два дня назад. По данным российских СМИ, в отделение полиции Невского района с заявлением о пропаже сына обратился гражданин Кыргызстана.

Ребенок учится в третьем классе одной из петербургских школ. До этого он никогда не уходил из дома.

"Вечером 8 мая мальчик вышел из дома на улице Тельмана, с тех пор о нем никто ничего не знает. Школьник был одет в теплую синюю куртку и черно-белые кроссовки, при себе не имел ни денег, ни мобильного телефона, ни документов", - сообщил питерским журналистам отец пропавшего ребенка. Сотрудники полиции Невского района ведут поиски уже третьи сутки.

Жара приближается. Ближайшие три дня в Бишкеке в дневные часы воздух будет прогреваться до +30 градусов. Завтра в столице возможен кратковременный дождь, но будет ли он - большой вопрос, так как и сегодня по прогнозу незначительные осадки были вероятны.

На сайте Кыргызгидромета сняты все предупреждения об угрозе схода лавин и селей. Тем не менее на реках отмечается значительный подъем уровня воды, это вызвано обильным таянием снега в горах. В ряде регионов возникла угроза паводковых явлений. Силы МЧС брошены на расчистку и укрепление русел рек, которые могут выйти из берегов.