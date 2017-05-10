ФУГИ: "Караван" работает в прежнем режиме

10 мая 2017, 17:33 Комментарии

После принятия в государственную собственность торговый центр "Караван", находящийся по адресу: город Бишкек, улица Токтогула, 220, ведет работу в прежнем режиме. Как сообщает пресс-служба Фонда по управлению государственным имуществом, в данное время проводится работа по перезаключению договоров аренды.

Ранее фонд уведомлял, что в случае отказа отдельных арендаторов им будет необходимо освободить занимаемые помещения, после чего они будут переданы другим лицам. Однако на сегодняшний день все арендаторы продолжают работать, как и ранее. Претензий с их стороны не наблюдается.

Напомним, постановлением Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года и Верховного суда от 30 ноября 2015 года Нариман Тюлеев и другие лица признаны виновными в соответствии с Уголовным кодексом КР с назначением наказания и конфискацией имущества в доход государства.

Таким образом, были конфискованы: торговый комплекс "Караван" и нежилые помещения (часть подвала полезной площадью 790,3 кв. м и часть 1-го этажа полезной площадью 1600,3 кв. м), находящиеся по адресу: город Бишкек, улица Уметалиева, 41 и Токтогула, 220.

На основании вышеуказанных решений судов, а также согласно требованию Первомайского района г. Бишкек от 16 мая 2016 года № 23, фонд издал приказ "О принятии в государственную собственность конфискованного имущества в соответствии с приговором Ленинского районного суда г. Бишкек от 29 июля 2013 года". Он предусматривает принятие в государственную собственность конфискованного имущества.

Далее Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество 30 июня 2016 года произвело регистрацию государственной собственности на конфискованное имущество. С момента регистрации права государственной собственности фонд, как уполномоченный государственный орган по управлению государственным имуществом, вправе принимать меры по управлению и использованию объекта государственной собственности.