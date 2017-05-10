 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МЧС Кыргызстана советует соблюдать меры безопасности на оползнеопасных участкахМЧС Кыргызстана советует соблюдать меры безопасности на оползнеопасных участкахВ Бишкеке открылась спортивная площадка Street WorkoutВ Бишкеке открылась спортивная площадка Street Workout

ФУГИ: "Караван" работает в прежнем режиме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359611_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425106-ru.html

Похожие новости

Певица Айым Айылчиева, отец которой работает в УПМ, стала послом безопасности дорожного движения

МЧС: Уровень воды на реках республики по-прежнему высокий

МЧС работает над ликвидацией стихийных бедствий на юге Кыргызстана

Письма с фронта: Победа легко не дается, многое нам пришлось пережить

Ко Дню Победы: Пережить войну, чтобы оказаться в Доме престарелых. История одного ветерана

10 мая 2017, 17:33       Комментарии

После принятия в государственную собственность торговый центр "Караван", находящийся по адресу: город Бишкек, улица Токтогула, 220, ведет работу в прежнем режиме. Как сообщает пресс-служба Фонда по управлению государственным имуществом, в данное время проводится работа по перезаключению договоров аренды.
Ранее фонд уведомлял, что в случае отказа отдельных арендаторов им будет необходимо освободить занимаемые помещения, после чего они будут переданы другим лицам. Однако на сегодняшний день все арендаторы продолжают работать, как и ранее. Претензий с их стороны не наблюдается.
Напомним, постановлением Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года и Верховного суда от 30 ноября 2015 года Нариман Тюлеев и другие лица признаны виновными в соответствии с Уголовным кодексом КР с назначением наказания и конфискацией имущества в доход государства.
Таким образом, были конфискованы: торговый комплекс "Караван" и нежилые помещения (часть подвала полезной площадью 790,3 кв. м и часть 1-го этажа полезной площадью 1600,3 кв. м), находящиеся по адресу: город Бишкек, улица Уметалиева, 41 и Токтогула, 220.
На основании вышеуказанных решений судов, а также согласно требованию Первомайского района г. Бишкек от 16 мая 2016 года № 23, фонд издал приказ "О принятии в государственную собственность конфискованного имущества в соответствии с приговором Ленинского районного суда г. Бишкек от 29 июля 2013 года". Он предусматривает принятие в государственную собственность конфискованного имущества.
Далее Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество 30 июня 2016 года произвело регистрацию государственной собственности на конфискованное имущество. С момента регистрации права государственной собственности фонд, как уполномоченный государственный орган по управлению государственным имуществом, вправе принимать меры по управлению и использованию объекта государственной собственности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум