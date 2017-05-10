Khovar: Памирский тракт вошел в десятку красивейших дорог мира по версии National Geographic

10 мая 2017, 17:11 Комментарии

Khovar: Памирский тракт вошел в список десяти красивейших автодорог мира, подготовленный известным научно-популярным географическим журналом "National Geographic", официальным изданием одной из старейших научно-образовательных организаций США, основанной в 1888 г.

"Самостоятельные авто — и мотопутешествия становятся все более популярным видом отдыха. Мы выбрали для вас десять самых интересных дорог на четырех континентах, которые могут стать хорошим поводом для путешествий", — говорится в публикации "National Geographic".

Авторы материала отмечают, что путешественников всегда привлекают места с пометкой "самый-самый": самая северная точка Европы, самая западная точка России, самая высокая гора, самая глубокая впадина. "Памирский тракт — одно из таких мест. Как-никак, самая высокогорная дорога на территории бывшего СССР. Эта почти полностью грунтовая автомобильная трасса карабкается по отрогам Памирских гор и проходит через три главных горных перевала Памира: Талдык (3615 м), Кызыл-Арт (4280 м) и самую близкую к "Крыше мира" точку – перевал Акбайтал (4655 м). Восточную часть тракта – от киргизского города Ош до таджикского Хорога – построили в 1931–1934 годах, когда СССР активно осваивал территорию горного Памира. Она проходит по зеленым предгорьям, где пасутся лошади и стоят одинокие юрты и мазанные навозом хижины, а также мимо Памирского национального парка, над которым возвышается пик Ленина (7134 м) (с 2006 — Пик имени Абу али ибн Сино). Одна из самых захватывающих остановок на пути – крупнейшее в Таджикистане озеро Каракуль, расположенное на высоте 3914 метров над уровнем моря. Отсюда начинается крутой подъем к отрогам большого Памира. Скалы, ущелья, тоннели, грунтовка, пыль, отсутствие растительности, редкие аулы и отары овец – такой, почти марсианский пейзаж тянется до самого спуска в долину уже на таджикской стороне. Вашими попутчиками все это время будут грузовики, ослы и джипы, набитые битком внутри и обвешанные поклажей снаружи. Свернув с тракта, можно посетить еще несколько интересных мест: кишлаки местных жителей, перевал "Прощай, молодость", крепость огнепоклонников Ямчун, горячие источники Биби-Фатима и многое другое", — пишут авторы публикации.

"Памирский тракт по красоте опередил трассу Далтон — Хайвей в США, уступив только дороге во французском ущелье Вердон", — пишет агентство "Sputnik".

Кроме Памирского тракта, который занял в списке второе место после ущелье Вердон (Франция), в список красивейших дорог вошли: Далтон-Хайвей (США), Трансфэгэрашское шоссе (Румыния), Чуйский тракт (Россия) Атлантическая дорога (Норвегия), Дорога больших ворот (Китай), Трасса 40 (Аргентина), Большой круг (США) и Великая океанская дорога (Австралия).

10 мая 2017 года