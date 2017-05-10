Kazinfor: Планирующий полет в стратосферу на "солнечном" самолёте пилот едет в Казахстан

10 мая 2017, 17:23 Комментарии

Kazinform: Знаменитый швейцарский пилот Рафаэль Домжан, планирующий полететь в стратосферу на самолёте на солнечных батареях, посетит швейцарский павильон на выставке ЭКСПО-2017 в Астане, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Я буду в Астане 11 августа, приезжаем на ЭКСПО-2017. У нас была идея сделать тур по крупным городам Европы и прилететь в Астану. Мы обращались к комиссару Астана ЭКСПО-2017 с этим предложением в рамках выставки. Но никакого ответа не получили. Они не сказали нет, но они не сказали да. Список городов включали Париж, Лондон, Берлин и другие города. В рамках тура мы хотели рассказать о выставке. Сейчас это уже поздно делать", - рассказал Домжан казахстанским журналистам во время пресс-тура в Швейцарию.

Домжан поделился впечатлениями от амбициозного проекта компании SolarStratos.

"Запуском этого проекта мы хотим показать, чего можно достичь с помощью энергии солнца. Небо для нас безгранично. Лимит - это горюч ее. А наш самолёт летает не на горючем. Наша цель - долететь до стратосферы без горючего, полететь дольше и дальше обычных самолётов. Это наш мессендж жителям планеты", - отметил он. По его словам, проект на 90% осуществляется за счёт спонсорских денег, также помогает швейцарское правительство. Это национальный проект Швейцарии, но авторы хотят, чтобы он был международным. Поэтому в подготовке к полётам в стратосферу участвует Германия. Российская компания "Звезда", которая изготовила скафандр для Юрия Гагарина, занимается шитьем спецодежды.

"Вообще, готовят запасных четырёх пилотов, но на стратосферу полетит один - я. У этого самолёта две кабинки. У нас идея сделать этот полет коммерческим. Например, в планах мы хотим взять с собой Леонардо ди Каприо или генерального секретаря ООН. Если, это будет звезда мировой величины, то полет для него будет бесплатным. Мы ведём переговоры. Мы уже спрашивали ди Каприо, принца Монако Альберта", - поделился он с журналистами.

Напомним, ранее СМИ уже сообщали о самолете на солнечных батареях для полета в стратосферу, которые впервые поднялся в воздух в рамках технических испытаний в швейцарском городе Пайерн. Тестовый полет продолжался шесть минут.

Убежденный сторонник широкого использования энергии Солнца Домжан в 2010-2012 годах совершил кругосветное путешествие на яхте на солнечных батареях. Теперь он намерен подняться в заоблачную высь на самолете, двигатель которого также будет питаться только тем, что получит от небесного светила.

Одномоторный самолет SolarStratos весом 450 кг имеет 8,5 метра в длину и размах крыльев длиной 24,8 метра. Солнечный свет в энергию будут преобразовывать фотоэлементы, занимающие площадь в 22 кв. метра. Задача состоит в том, чтобы подняться на высоту более 24 тыс. метров, чего в мире еще никому не удавалось.

"Весь мир сталкивается вызовами в сфере энергетики, и мы не хотим быть пессимистами. Мы хотим быть оптимистами. Мы хотим быть одними из первых, кто встретит этот вызов и найдёт к нему решение. Когда мы впервые подняли этот самолёт в воздух, я не боялся. Я был сконцентрирован, ведь я профессионал. Нужно было выполнить эту задачу. Но этот проект с высоким риском, и у нас нет плана Б. Это очень сложный проект, поэтому полетим мы через два года", - убежден Домжан.

10 мая 2017 года