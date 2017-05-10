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В Бишкеке появилась спортивная площадка Street Workout

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425101-ru.html

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10 мая 2017, 17:05       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. В Бишкеке на территории Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова состоялось открытие спортивной площадки StreetWorkout. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Цель спортивной площадки – развитие безопасных, комфортных и полезных общественных пространств в городе и продвижение здорового образа жизни среди молодежи.
В церемонии открытия приняли участие представители Первомайской районной администрации, Фонда "Сорос-Кыргызстан", Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова и Федерации StreetWorkoutKyrgyzstan, а также известные и популярные артисты.
После открытия для горожан состоялись показательные соревнования между командами по StreetWorkout.
Проект инициирован Федерацией StreetWorkoutKyrgyzstan и Агентством развития города Бишкек при поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан".

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