В Бишкеке появилась спортивная площадка Street Workout

10 мая 2017, 17:05 Комментарии
Бишкек, 10 мая /Кабар/. В Бишкеке на территории Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова состоялось открытие спортивной площадки StreetWorkout. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Цель спортивной площадки – развитие безопасных, комфортных и полезных общественных пространств в городе и продвижение здорового образа жизни среди молодежи.
В церемонии открытия приняли участие представители Первомайской районной администрации, Фонда "Сорос-Кыргызстан", Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова и Федерации StreetWorkoutKyrgyzstan, а также известные и популярные артисты.
После открытия для горожан состоялись показательные соревнования между командами по StreetWorkout.
Проект инициирован Федерацией StreetWorkoutKyrgyzstan и Агентством развития города Бишкек при поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан".