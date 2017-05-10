 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Gundogar: Афганские туркмены встают под ружье против Талибана и ИГИЛGundogar: Афганские туркмены встают под ружье против Талибана и ИГИЛС днем рождения, сом: 20 интересных фактов о нацвалюте КыргызстанаС днем рождения, сом: 20 интересных фактов о нацвалюте Кыргызстана

В Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта КР выявлено 25 коррупционных рисков

Источник:
http://kabar.kg/news/v-gosagen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425100-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке открылась спортивная площадка Street Workout

В Бишкеке появилась спортивная площадка Street Workout

Депутат: Во многих министерствах спорят статс-секретари и руководители

На одно лицо. Участились случаи, когда под чужим паспортом едут в Россию

Кыргызстанки пытались пересечь госграницу по чужим паспортам

10 мая 2017, 17:14       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. 14 зон коррупции и 25 коррупционных рисков выявлено в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве. Об этом сообщили в Секретариате Совета безопасности КР.
Итоги проведенного анализа в деятельности ведомства представили в ходе заседания Рабочей группы Совета безопасности КР по контролю за реализацией Госстратегии антикоррупционной политики.
Вопрос управления спортивными сооружениями, которые зачастую служат местом проведения различных культурно-массовых мероприятий, вызвал достаточно много нареканий и критики. Эксперты отметили, что в вопросах предоставления в аренду помещений данных спортобъектов существует коррупционная составляющая, нет прозрачности в финансово-хозяйственной деятельности. Необходимо отметить, что в данное время Госагентство в этой части проводит соответствующее реформирование в целях эффективного управления госимуществом с учетом ликвидации коррупционных рисков.
Участие спортсменов и официальных представителей в международных соревнованиях также можно назвать одной из зон, имеющей коррупционные риски. Из-за отсутствия нормативно-правовых документов, регламентирующих этот вопрос, возникают случаи, когда в состав делегаций включают граждан, не имеющих прямого отношения к этим международным мероприятиям. Тем самым наносится ущерб бюджету страны.
Анализ показал, что коррупционные риски возможны при присвоении и лишении звания заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта КР, квалификационных судейских категорий. Как оказалось, условия и порядок присвоения и лишения этих званий был оговорен в Единой спортивной классификации (ЕСК), которая с 2017 г. не действует. При присвоении и лишении этих званий решение принимает комиссия, однако в ЕСК нет ни порядка ее формирования, ни ее работы, ни полномочия. Аналогичная ситуация и с назначением, повышением и снижением стипендий ведущим спортсменам, решение по которым принимает комиссия, однако нет формально закрепленного порядка ее создания.
Аккредитация физкультурно-спортивных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по различным видам спорта также является коррупционной зоной. Условия для получения аккредитации дают возможность для коррупционных сделок, незаконных действий заинтересованных сторон.
Кроме того, коррупционные зоны есть в вопросах деятельности специализированных спортшкол, в деятельности по подготовке спортивного резерва, национальных сборных команд по видам спорта к различным международным соревнованиям.
Секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров отметил, что работа по выявлению коррупционных рисков велась совместно с госагентством. "Хочется отметить, что руководство Госагентства проявило заинтересованность и понимание в ликвидации коррупционных рисков в ведомстве. Со своей стороны члены Рабочей группы готовы оказать помощь в устранении имеющихся коррупционных рисков в целях повышения прозрачности в управлении сферой физической культуры и спорта", - сказал Темир Джумакадыров.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум