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В Бишкеке состоится "Второй научный конгресс молодых исследователей"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425099-ru.html

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В Бишкеке появилась спортивная площадка Street Workout

10 мая 2017, 17:20       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. В Бишкеке в Кыргызско-Турецком университете (КТУ) "Манас" и Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) им.Б.Н.Ельцина 11-12 мая состоится "Второй научный конгресс молодых исследователей". Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.
В первый день намечено провести торжественное открытие и начать работу ряда секций в КТУ "Манас". Во второй день мероприятие продолжится в КРСУ.
Основные задачи Конгресса: стимулирование научно-исследовательской деятельности магистрантов и аспирантов в области гуманитарных наук, а также ознакомление научной общественности с результатами исследований молодых ученых.
Конгресс обсудит широкий круг вопросов в различных областях науки: филологии, истории, международных отношений, педагогики, экономики, юриспруденции и других.
Из 230 поданных заявок для участия в Конгрессе отобрано 125 докладов из Турции, Кыргызстана, России, Германии, Китая, Азербайджана, Казахстана и Монголии. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике материалов научного форума.

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