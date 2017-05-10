В Бишкеке стартовала Республиканская спартакиада среди школьников

10 мая 2017, 17:25 Комментарии

Бишкек, 10 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня состоялось торжественное открытие Республиканской спартакиады среди школьников.

По словам организаторов мероприятия, спартакиада среди школьников проводится в целях дальнейшего развития массовой физической культуры и спорта в общеобразовательных школах.

Спартакиада проводится в четыре этапа: 1 этап – соревнования и массовые старты в общеобразовательных школах; 2 этап – районные, городские спартакиады школьников, с участием сборных команд общеобразовательных школ; 3 этап – областные спартакиады школьников, с участием сборных команд районов, городов. 4 этап – финальные соревнования Республиканской спартакиады проводятся в городах Бишкек, Каракол с участием сборных команд Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской, Чуйской, Баткенской областей и городов Бишкек, Ош.

В финальных соревнованиях Спартакиады школьников принимают участие сборные команды регионов республики, укомплектованные учащимися по месту учебы, 1999 года рождения и моложе, согласно правилам соревнований.

Учащиеся Республиканского училища Олимпийского резерва к участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются.