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В Бишкеке стартовала Республиканская спартакиада среди школьников

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425098-ru.html

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10 мая 2017, 17:25       Комментарии

Бишкек, 10 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня состоялось торжественное открытие Республиканской спартакиады среди школьников.
По словам организаторов мероприятия, спартакиада среди школьников проводится в целях дальнейшего развития массовой физической культуры и спорта в общеобразовательных школах.
Спартакиада проводится в четыре этапа: 1 этап – соревнования и массовые старты в общеобразовательных школах; 2 этап – районные, городские спартакиады школьников, с участием сборных команд общеобразовательных школ; 3 этап – областные спартакиады школьников, с участием сборных команд районов, городов. 4 этап – финальные соревнования Республиканской спартакиады проводятся в городах Бишкек, Каракол с участием сборных команд Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской, Чуйской, Баткенской областей и городов Бишкек, Ош.
В финальных соревнованиях Спартакиады школьников принимают участие сборные команды регионов республики, укомплектованные учащимися по месту учебы, 1999 года рождения и моложе, согласно правилам соревнований.
Учащиеся Республиканского училища Олимпийского резерва к участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются.

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