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Добрые дела: ветерану ВОВ в Оше подарили инвалидную коляску

Источник:
http://knews.kg/2017/05/dobrye...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425097-ru.html

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10 мая 2017, 16:47       Комментарии

Пострадавшего от стихийных бедствий в селе Курбу — Таш Жалпак – Ташского айыльного округа участника ВОВ Амирова Жумабая посетила министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова в ходе рабочей поездки в Ошскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дом ветерана ВОВ Жумабая Амирова, 1925 года рождения, полностью накрыт оползнем. В настоящее время он проживает у своей дочери в Ош.
"Министр отметила, что сотрудники районных управлений социального развития с первых дней находятся на месте происшествия и прилагают все усилия, чтобы помочь пострадавшим в результате схода оползня и землетрясения в Чон-Алайском и Узгенском районах Ошской области. Она также посетила на дому еще одного участника ВОВ Салахитдина Тохбаева 1927 года рождения, и вручила ему инвалидную кресло-коляску", – говорится в сообщении.

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