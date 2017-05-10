Добрые дела: ветерану ВОВ в Оше подарили инвалидную коляску

10 мая 2017, 16:47 Комментарии

Пострадавшего от стихийных бедствий в селе Курбу — Таш Жалпак – Ташского айыльного округа участника ВОВ Амирова Жумабая посетила министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова в ходе рабочей поездки в Ошскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дом ветерана ВОВ Жумабая Амирова, 1925 года рождения, полностью накрыт оползнем. В настоящее время он проживает у своей дочери в Ош.

"Министр отметила, что сотрудники районных управлений социального развития с первых дней находятся на месте происшествия и прилагают все усилия, чтобы помочь пострадавшим в результате схода оползня и землетрясения в Чон-Алайском и Узгенском районах Ошской области. Она также посетила на дому еще одного участника ВОВ Салахитдина Тохбаева 1927 года рождения, и вручила ему инвалидную кресло-коляску", – говорится в сообщении.