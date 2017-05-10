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Telegram запустил функцию звонков в версии для компьютеров

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/telegr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425096-ru.html

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10 мая 2017, 16:59       Комментарии

В версии Telegram для настольных версий ОС Windows, macOS и Linux появилась функция звонков. Новая возможность для пользователей стала доступна после обновления приложения, пишет "Лайф".
Воспользоваться новыми возможностями смогут те пользователи, у которых установлена альфа-версия Telegram Desktop.
Telegram стал самым непопулярным интернет-мессенджером по данным сотовых операторов. Его предпочитают всего 7,5% респондентов. Самые популярные в России – WhatsApp (68,7% абонентов) и Viber (45,7%).

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