Telegram запустил функцию звонков в версии для компьютеров

10 мая 2017, 16:59 Комментарии

В версии Telegram для настольных версий ОС Windows, macOS и Linux появилась функция звонков. Новая возможность для пользователей стала доступна после обновления приложения, пишет "Лайф".

Воспользоваться новыми возможностями смогут те пользователи, у которых установлена альфа-версия Telegram Desktop.

Telegram стал самым непопулярным интернет-мессенджером по данным сотовых операторов. Его предпочитают всего 7,5% респондентов. Самые популярные в России – WhatsApp (68,7% абонентов) и Viber (45,7%).