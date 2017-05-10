С днем рождения, сом: 20 интересных фактов о нацвалюте Кыргызстана

10 мая 2017, 17:12 Комментарии

10 мая исполняется 24 года с момента введения в обращение в Кыргызстане национальной валюты – сома. За эти годы нацвалюта четырежды меняла свой дизайн. На момент введения сома в оборот самой крупной считалась купюра номиналом в 100 сомов. В честь "дня рождения" сома K-News предлагает читателям ознакомиться с 20 интересными фактами об отечественной национальной валюте, о которых, возможно, вы не знали ранее.

<li>О введении валюты в Кыргызстане объявили 10 мая 1993 года. На обмен рублей на сомы населению дали пять дней, в течение которых в стране действовали две валюты. Единственным платежным средством на территории Кыргызстана сом стал в 18:00 14 мая 1993 года.</li> <li>Во время обмена рублей на сомы было изъято 14 млрд. рублей, которые пошли в счет погашения госдолга КР перед Россией.</li> <li>Первой страной, запустившей банковские операции с кыргызскими сомами, стала Беларусь.</li> <li>Сом стал первой валютой (не считая рубля) среди стран постсоветского пространства, введенной в обращение. В Казахстане нацвалюта – тенге – появилась 15 ноября 1993 года, в Узбекистане – 1 июля 1994 года. В Таджикистане с 10 мая 1995 года до 29 октября 2000 года в качестве валюты использовался таджикский рубль.</li> <li>Первые купюры различного номинала отличались лишь цветом. На лицевой стороне дензнаков была изображена статуя Манаса, оседлавшего коня, на оборотной — кумбез эпического героя.</li> <li>Национальная валюта Кыргызстана могла бы носить другое название, поскольку Казахстан наравне с КР намеревался назвать свою валюту "сом". Однако Кыргызстан оказался оперативнее.</li> <li>На момент введения в обращение нацвалюты в Кыргызстане 1 сом оценивался в 200 российских рублей. 100 долларов можно было приобрести за 400 рублей.</li> <li>Сомы печатают за границей: их изготовлением занимаются английская De La Rue International и французская Oberthur Fiduciaire. Сомы-монеты печатает Казахстанский монетный двор.</li> <li>Первая памятная юбилейная монета была выпущена Нацбанком в 1995 году.</li> <li>Сомовые купюры на 100% состоят из хлопка. Специальную хлопковую бумагу для разных номиналов производят во Франции и Великобритании. В процессе изготовления бумаги на купюры наносят специальные защитные признаки, в том числе водяные знаки. Хлопок выбран в качестве основного материала не случайно: купюры, изготовленные из него, отличаются прочностью и способны выдержать свыше 5 тыс. сгибаний.</li> <li>Купюры национальной валюты Кыргызстана окрашены во все цвета радуги.</li> <li>В 90-е годы надписи на купюрах подумывали наносить на латинице. Об этом свидетельствуют эскизы сомов второго выпуска (1994-1995 гг.)</li> <li>Самые привлекательные для фальшивомонетчиков Кыргызстана купюры – 500 и 1000 сомов.</li> <li>Купюры номиналом в 1, 2 и 5 сомов вывели из обращения в 2010 году, заменив их монетами, выпущенным в 2008-2009 гг.</li> <li>Дизайн кыргызской валюты меняли несколько раз: всего с 1993 года было выпущено четыре серии банкнот, в том числе "модифицированные" — номиналов 50, 100, 200, 500 и 1000 сомов.</li> <li>Самая крупная купюра на сегодняшний день – номиналом 5000 сом – введена в обращение 2 марта 2009 года.</li> <li>В 2010 году купюру номиналом 5000 признали одной из самых красивых купюр мира.</li> <li>Подделать кыргызский сом не так просто: банкноты обладают более чем 30 защитными признаками, в числе которых: spark (нанесение на банкноту объемных цифр, меняющих свой цвет в зависимости от угла обзора), защитная нить, скрытое изображение номинала, иридисцентные полосы, рельефная печать и т.д.</li> <li>Срок жизни сомов-монет составляет в среднем 5-8 лет. Отечественные монеты номиналом 1, 3, 5, 10 сомов изготовлены из никеля и стали, тыйыны – из стали и латуни.</li> <li>Каждый год в Кыргызстане уничтожается примерно 50 тонн сомовых купюр. После переработки нацвалюта превращается… в картон. 1 of 3 </li>