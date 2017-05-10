Призер Игр кочевников выиграл турнир по борьбе на лошадях ко Дню Победы

10 мая 2017, 16:35 Комментарии

Серебряный призер Вторых Всемирных игр кочевников Марат Алтымышов выиграл турнир, посвященный Дню Победы. Отметим, конноспортивные состязания прошли на ипподроме "Ак-Кула" в Бишкеке.

Марат Алтымышов выступал в весовой категории до 90 кг и в финальном матче он встретился с Исламом Бердибек уулу (Нарын). По итогам встречи опытный борец Алтымышов набрал больше очков, чем его соперник, и выиграл данный турнир.

Третьим в этом весе стал Бактияр Дилдебаев.

Стоит отметить, в рамках турнира разыгрывались пять комплектов наград. В категории до 80 кг победитель Вторых Игр кочевников Калыбек Бузурманкул уулу уступил Амантуру Мунуру уулу и довольствовался лишь вторым местом.

Помимо этого, победителем турнира в весовой категории до 60 кг стал Жекшен Турдубеков, в весе до 70 кг - Адилет Таалайбек уулу и Кумушбек Кыдыралиев (свыше 90 кг).