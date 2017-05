"Forbes": 50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2017

10 мая 2017, 16:31 Комментарии

Как крупный бизнес углеводородной экономики чувствует себя в эпоху "слабой нефти"

В этом году, с трехлетним перерывом, Владимир Ким вновь стал №1 казахстанского топ-50, нарастив свое состояние с апреля 2016 на $800 млн. В его случае удачно сошлись два фактора – рост цен на медь и начало производства товарной меди на так называемых проектах роста группы KAZ Minerals – новых месторождениях Бозшаколь и Актогай.

Медь и некоторые другие промышленные металлы в прошлом году стали понемногу выбираться из многолетнего падения цен. В случае с медью эксперты в качестве причины называют рост производства электрокаров, которые нуждаются в этом проводнике гораздо больше, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Сейчас в каждом электромобиле "сидит" до 80 кг меди.

Тем самым Владимир Ким внес наибольший вклад в увеличение совокупного состояния казахстанских миллиардеров – оно выросло с прошлогоднего уровня на $1,2 млрд, до $11,3 млрд.

Вторым по динамике роста – на $200 млн – стал Алиджан Ибрагимов (№5). Цены на алюминий и железную руду, являющиеся специализацией Евразийской группы, тоже растут (на последнюю за 2016 – ровно вдвое).

На $100 млн выросло состояние каждого из супругов Кулибаевых (№3), а капитал Булата Утемуратова (№2) за год не изменился.

Суммарно состояние топ-50 увеличилось лишь на $700 млн – до $22 млрд 355 млн. Стоит, однако, вспомнить, что в прошлом году, впервые за время существования казахстанского списка Forbes (первый рейтинг самых богатых бизнесменов наш журнал опубликовал в 2012), совокупное состояние его участников уменьшилось почти на $4 млрд, то есть на 15%.

В этот раз среднее состояние богатых тоже немного выросло – с $433 млн до $447 млн. Это чуть более 3% – динамика все же получше, чем в целом по экономике, которая прибавила в 2016 лишь 1,5%.

Совокупное состояние топ-50 составляет свыше 16% от ВВП Казахстана за прошлый год, что значительно больше, чем в предыдущие годы, когда этот показатель колебался в пределах от 9 до 12%.

В нынешнем списке четыре новичка – Еркин Татишев (№9), Кайрат Сатыбалды (№34), Талгат Ахметов (№35) и Асхат Омаров (№50). 31-летний Ахметов, сын бывшего премьера, министра обороны и министра Евразийской экономической комиссии, а ныне акима Восточно-Казахстанской области Данияла Ахметова, стал в этом году и самым молодым участником рейтинга.

26 участников списка увеличили стоимость своих активов, у 15 она уменьшилась (в прошлом году отрицательная динамика наблюдалась сразу у 37 бизнесменов), у остальных либо не изменилась, либо их не было в рейтинге 2016 года.

Особенно сложным оказался минувший год для "зерновых королей". Рейтинг покинули два крупнейших агропромышленника страны – Нурлан Тлеубаев (холдинг "Алиби") и Василий Розинов (холдинг "Иволга"). До этого, в 2015, из списка выбыл Руслан Молдабеков (холдинг "Казэкспортастык"). Таким образом, в рейтинге 2017 не осталось классических агропромышленников, у которых сельское хозяйство составляет основу состояния. Есть, однако, основания предполагать, что такое положение дел сохранится ненадолго: значительная часть участников списка считает сельское хозяйство и АПК в целом наиболее интересной отраслью для инвестиций в Казахстане. Выяснилось это в ходе традиционного анонимного опроса. Добыча сырья занимает второе место по привлекательности, торговля и общепит – третье.

Несмотря на то что национальная валюта несколько укрепилась в последнее время (со средних 356 тенге за доллар в 2016 до 314 тенге на конец апреля 2017), половина опрошенных не верит в долгосрочную ревальвацию тенге ввиду недиверсифицированной пока структуры экономики и неблагоприятных внешних факторов. Более того, некоторые участники считают нежелательным укрепление нацвалюты более чем до 300 тенге за доллар. Во время подготовки первого рейтинга доллар стоил 148 тенге (средий курс за 2011). В то же время почти треть респондентов считает дальнейшую ревальвацию вероятной (но среди них нет ни одного финансиста).

Что касается страновой диверсификации рисков, то 25% опрошенных назвали наиболее интересными для инвестиций страны Юго-Восточной Азии. На втором месте по инвестиционной привлекательности идет Индия, на третьем – Узбекистан (но с оговоркой: если там действительно будут проведены экономические реформы). Оптимистичным показателем, вероятно, можно считать тот факт, что 10% респондентов лучшей страной для инвестиций в ближайшие годы считают Казахстан. В целом интересы казахстанских бизнесменов географически довольно широки и охватывают Китай, США, Украину, Россию, Иран, ОАЭ, Бразилию и государства Африки. Один из опрошенных заявил, что инвестиционно привлекательны все страны, "где превыше всего демократия и закон".

Почти половина участников рейтинга – 44% – свободно общаются на русском и английском; почти треть – на казахском, русском и английском (у одного вместо казахского – корейский). 17% владеют казахским и русским, 11% – только русским. Лишь один бизнесмен из 50 говорит на четырех языках – казахском (правда, с оговоркой, что "средне"), русском, английском и французском.

Почти 90% опрошенных считают, что стратегическими союзниками Казахстана являются страны-соседи. Были упомянуты также Турция, США и Иран. 10% респондентов полагают, что никаких стратегических союзников у Казахстана нет.

Методология

Участники рейтинга оцениваются по совокупной стоимости активов. При оценке Forbes Kazakhstan руководствуется консервативным принципом "не менее чем". Компании оцениваются по рыночной капитализации, собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли или доходам. Исходные данные для рейтинга формируются из публичных источников, а также на основе финансовой информации, предоставляемой участниками.

Состояния, указанные в рейтинге, – сугубо экспертная и журналистская оценка объема владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.

Возраст участников списка указан по состоянию на 30 апреля 2017 года.

Редактор рейтинга: Ардак Букеева

Авторы: Сауле Жакупбекова, Айгерим Тлеубаева, Айша Еркебулан при поддержке аудиторской компании Grant Thornton.

Фотографы: Андрей Лунин, Талгат Галимов, Вадим Соловьев, Сергей Астрелин, Роман Дементьев, Виталий Благов, Никита Басов, Валерий Аяпов, Азиз Мамиров, Елена Сорокина и архив пресс-служб.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок - на портал Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

1. Владимир Ким

$2 500 000 000

Металлы / 56 лет

Обозначившийся в 2016 году рост цен на медь вызвал четырехкратный (в апреле 2017 года по сравнению с концом 2015-го) рост котировок горно-металлургических компаний. Текущая капитализация KAZ Minеrals (на апрель 2017 года) составляет $2,7 млрд. В 2016-м стоимость акций KAZ Minerals выросла с минимума GBX 83,63 до годичного максимума GBX 438,30. Скользящая 50-дневная средняя стоимость акций KAZ Minеrals составляет 381,7 пенса, а 200-дневная – 257,72 пенса.

В 2016 году группа KAZ Minerals plc, в которой Владимиру Киму принадлежит 33,4%, завершила строительство проектов "Бозшаколь" и "Актогай". В запуск новых рудников было инвестировано более $4 млрд. Компания ведет операционную деятельность в Восточном Казахстане, Павлодарской области и на медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. В 2016 году общий объем производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте слитков. Акции KAZ Minerals plc котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.

Владимиру Киму также принадлежит 70% в ТОО "Корпорация Казахмыс", аккумулировавшем карагандинские, жезказганские и балхашские активы после реструктуризации группы "Казахмыс" в 2014 году.

В 2016-м бизнесмен нарастил свои золоторудные активы, приобретя степногорское АО "Казах­алтын", известное по длительной судебной тяжбе после продажи его казахстанскими бизнесменами Асаубаевыми российскому "Полюс Золоту" (россияне обвиняли продавца в мошенничестве).

Кроме того, в середине 2016 года миллиардер стал крупным участником Вank RBK, возглавляемого его зятем Игорем Мажиновым. В марте 2017-го банк объявил, что Ким намерен увеличить свою долю, которая на конец апреля 2017 года составляла 7,26%.

2. Булат Утемуратов

$ 2 400 000 000

ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес/ 59 лет

В начале 2017 года фонд Verny Capital, управляющий инвестиционным портфелем Булата Утемуратова, запустил в эксплуатацию бизнес-центр премиум-класса Talan Towers в Астане (заявленная стоимость проекта – более $350 млн).

В 2016-м бренд мобильной связи "Beeline Казахстан", принадлежащий компании "КаР-Тел", в которой Утемуратов владеет 25% акций, начал запуск сети 4G во всех регионах Казахстана совместно со своим ближайшим конкурентом Kcell. Инвестиции "Beeline Казахстан" в проект оцениваются в 16 млрд тенге.

Общий размер активов под управлением Verny Capital составляет около $4 млрд. Это отели Ritz-Carlton в Вене и Москве, отель Rixos Borovoe, франшиза фастфуда Burger King в Казахстане, информационно-аналитический интернет-портал Informburo.kz, телерадио­компания "31 канал", девелоперская Global Development, "Южно-Кыргызский Цемент", а также золоторудная RG Gold, разрабатывающая месторождения в Бурабайском районе Акмолинской области. В апреле завершение оценки месторождений вывело RG Gold на третье место в Казахстане по совокупным запасам.

Напрямую Утемуратов является миноритарным акционером Glencore Plc, мажоритарным акционером ForteBank, контролирует 25% ТОО "КаР-Тел" и 49,9% ООО "Sky Mobile" (операторы связи Beeline в Казахстане и Кыргызстане соответственно).

Миллиардер учредил благотворительный фонд "Асыл Мирас", который помогает оснащать современным мед­оборудованием региональные больницы, а также строит центры для детей с аутиз­мом. Он возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров Международной теннисной федерации.

3. Тимур Кулибаев

$ 2 200 000 000

Диверсифицированный бизнес/ 50 лет

В 2016 году Gemini Mining B.V, в которой Тимур Кулибаев является мажоритарным акционером, продала 50% АО "Дочернее предприятие "Актобе Темир ВC"" (разрабатывает крупные железорудные месторождения) компании Qazaq Mining Llp. В решении единственного акционера, принятом 5 декабря 2016 года, было заявлено, что доля должна быть продана за сумму не менее $150 млн.

В 2017 году ALMEX-Baiterek Fund, созданный в 2015-м дочерней структурой холдинга "Байтерек" – АО "Казына Капитал Менеджмент", совместно с ТОО "Алмэкс Проект", входящим в группу компаний "Алмэкс", отобрал три инвестиционных проекта агропромышленного комплекса, в которые намерен инвестировать порядка 7,3 млрд тенге. Общий капитал фонда составляет 18,6 млрд тенге.

В сентябре 2016 года в рамках визита главы Казахстана в КНР ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI) и Государственный банк развития Китая подписали в Шанхае кредитное соглашение по проекту строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. KPI на 49% принадлежит семье Кулибаевых через "Алмэкс Плюс".

Тимур Кулибаев на паритетных началах со своей супругой Динарой Кулибаевой владеет АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС"", ТОО "Кипрос". Он также является акционером холдинговой компании Steppe Capital Pte Ltd, зарегистрированной в Сингапуре.

Бизнесмен – независимый директор российского "Газпрома" с 2011 года. Возглавляет национальную палату предпринимателей "Атамекен", Ассоциацию компаний энергетического и добывающего сектора Kazenergy. Президент Федерации бокса РК, Нацио­нального олимпийского комитета и вице-президент Олимпийского совета Азии.

3. Динара Кулибаева

$2 200 000 000

Диверсифицированный бизнес/ 49 лет

Правительство рассматривает возможность выделения в 2017 году 2 трлн тенге для стабилизации кредитных портфелей БВУ. Основная доля этой суммы, как ожидается, уйдет Казкоммерцбанку и Народному банку, в котором Динаре Кулибаевой принадлежит 31,8% через холдинг "Алмэкс". В марте 2017 года ККБ и Народный заключили меморандум о взаимопонимании, не имеющий обязательной силы, в отношении потенциального приобретения вторым контрольного пакета акций первого. В случае заключения сделки объединенный банк станет одним из крупнейших на территории СНГ, с собственным капиталом более $3 млрд и активами более $31 млрд (оценка).

Динара Кулибаева на паритетных началах с Тимуром Кулибаевым владеет бизнесом, аффилированным с АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС"", ТОО "Кипрос" и холдинговой компанией Steppe Capital Pte Ltd.

Она является главой и единственным учредителем Национального фонда образования Нурсултана Назарбаева, создателем сети частных школ "Мирас".

5. Алиджан Ибрагимов

$ 2 000 000 000

Металлы/ 63 года

В 2016 году Eurasian Resources Group (ERG), в которой Алиджану Ибрагимову принадлежит 20,7%, завершила реструктуризацию долга со Сбербанком и АО "Банк ВТБ" – основными кредиторами компании. Новые условия кредитных соглашений позволят сэкономить ей денежные средства по выплате процентов в размере $200 млн в 2017 году и аналогичную сумму в 2018-м. Дополнительным преимуществом является продление сроков погашения займа ВТБ на сумму $3 млрд до 2022 года с возможностью последующего продления на три года.

В 2016 году ENRC N.V., входящая в состав ERG, завершила судебный процесс с Zamin Ferrous относительно выплаты последнего транша в размере $220 млн по сделке с бразильским железорудным активом Bahia Mineracao, приобретенным ERG в 2010 году за $1 млрд. Стороны заключили мировое соглашение, которое, по мнению пресс-службы ERG, "обеспечивает значительное облегчение денежным потокам ERG".

Ибрагимов также владеет 33,3% акций International Mineral Resources II B.V. (IMR), 33,3% АО "Евразийская финансовая компания", куда входит Евразийский банк, 33,3% АО "Евразийская промышленная компания" и 33,3% АО "Евразийская производственная компания", а также 40% в золоторудном проекте "Джеруй" (Кыргызстан).

6. Рашит Сарсенов

$720 000 000

Нефтетрейдинг, металлообработка/ 68

Рашит Сарсенов является мажоритарным акционером Нурбанка (82,8%), собственником сети автозаправочных станций Gelios, заводов ТОО "KSP Steel" и ТОО "Кастинг", отеля Caspian Riviera Grand Palace в Актау, а также крупнейшей в стране ретейл-сети парфюмерно-косметической продукции под брендами "Французский дом", Beautymania, Imperial Home, "Планета Красоты".

7. Кенес Ракишев

$705 000 000

ГМК, страхование, финансы/ 37

В марте 2017 года Казкоммерцбанк, в котором Кенесу Ракишеву принадлежит 71,31%, заключил меморандум о взаимопонимании с Народным банком в отношении потенциального приобретения последним контрольного пакета акций ККБ. Ракишев приобретал акции ККБ в 2015–2016 годах.

В январе 2016-го бизнесмен инвестировал дополнительно $910 тыс. в Net Element, акции которой котируются на NASDAQ. В общей сложности он профинансировал Net Element на $34 млн за период с 2012-го по 2016 год. Цена акций Net Element снизилась за этот период с $85,6 до $0,84 за штуку.

В 2016-м Ракишев продал Вячеславу Киму (№21 данного рейтинга) 30% ТОО "Magnum Cash and Carry", которыми владел через SDB Group.

Бизнесмен – член YPO Kazakhstan (Young President Organization), участник благотворительного проекта "Дом мамы", президент Федерации дзюдо РК.

8. Дәурен Жақсыбек

$498 000 000

Финансы, АПК/ 38

В апреле 2017 года Дәурен Жақсыбек через АО "Цеснабанк" и АО "Финансовый холдинг "Цесна"" выкупил 41,38% от общего количества акций банка ЦентрКредит у южнокорейского Kookmin Bank.

В январе 2017-го возглавляемая им корпорация "Цесна" стала владельцем 9,99% АО "Азия-Авто". До этого, в 2013 году, АО "Азия-Авто", мажоритарным акционером которого является Анатолий Балушкин (№39 рейтинга), заключило с Цеснабанком соглашение на предоставление кредитной линии для пополнения оборотных средств.

В корпорацию "Цесна" помимо Цеснабанка входят концерн "Цесна-Астык", консалтинговая компания "Медет-Холдинг", страховая компания "Цесна Гарант", инвестиционно-брокерская компания "Цесна Капитал". Газета "Инфо-Цес", была закрыта в начале 2017 года.

Бизнесмен – член YPO Kazakhstan, участник проекта "Дом мамы".

9. Еркин Татишев

$470 000 000

Диверсифицированный бизнес/ 41

Еркин Татишев – владелец и председатель совета директоров транснационального холдинга "Кусто Групп", зарегистрированного в Сингапуре. Холдинг работает во Вьетнаме, Китае, Таиланде, России, Казахстане, на Украине, в Турции, Грузии и Израиле. В 2012 году "Кусто Групп" приобрела 24,7% вьетнамской компании Coteccons за $25 млн, а в 2014 году за $144 млн – израильскую "Тамбур" (производитель красок и отделочных материалов). Татишев также владеет долей в нефтяной "КазПетролГрупп" и United Minerals Group Limited, в которую входят АО "Кустанайские минералы" и ОАО "Оренбургские минералы".

Семья Татишевых учредила Фонд Ержана Татишева, поддерживающий талантливую молодежь через предоставление грантов и стипендий на обучение в ведущих вузах.

10. Бахытбек Байсеитов

$449 000 000

Финансы, инвестиции, нефть/ 58

В апреле 2017 года Бахытбек Байсеитов выкупил 1 184 433 привилегированные акции Банка ЦентрКредит у Kookmin Bank, доведя свою долю владения до 36,19% от общего количества акций. В это же время 41,38% акций БЦК выкупил Цеснабанк.

Он также владеет АО "АИФРИ Orient Investments" и 80% Caspian Services Inc.

Байсеитов – председатель СД АО "Банк ЦентрКредит", президент Ассоциации банков РК.

11. Нурлан Бизаков

$445 000 000

Спортивное коневодство/ 53

Нурлан Бизаков, продавший в 2009 году свои казахстанские и киргизские активы ("Казфосфат", "Сумбе инвест" и Summer Gold), ныне является собственником английского элитного конезавода Hesmonds Stud, расположенного в Восточном Сассексе (Великобритания) и владеющего 85 скакунами.

12. Айгуль Нуриева

$435 000 000

Телеком/ 42

Айгуль Нуриева владеет 85,53% акций в Midas Telecom и 18% в компании "Мобайл Телеком-Сервис".

28,8% акций Казкоммерцбанка, которым она владела через Alnair Capital Holding, были проданы в декабре 2015 года Кенесу Ракишеву (№7 рейтинга). В 2016-м Нуриева продала 24,96% акций АО "Казахтелеком", которыми владела через Bodam B.V. и Deran Service, Александру Клебанову (№32 рейтинга).

13. Кайрат Боранбаев

$430 000 000

Диверсифицированный бизнес/ 50

Кайрату Боранбаеву принадлежит сеть McDonald’s в Казахстане и Беларуси, а с февраля 2017 года – также 75 ресторанов сети в Уральском регионе РФ.

В 2016 году Боранбаев купил 50% ТРЦ Esentai Mall и БЦ Esentai Tower у девелопера Сержана Жумашова (№22 рейтинга). В его казахстанский бизнес также входит 33% доли нефтяного АО "Phystech II", 50% отеля "Рахат Палас" и ряд других компаний.

Президент Национального паралимпийского комитета, Федерации бокса Костанайской области, председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат".

14. Нурлан Смагулов

$400 000 000

Автомобилестроение, девелопмент/ 51

Нурлан Смагулов завершил в начале 2017 года строительство ТРЦ Mega Silk Way, площадь которого составляет 140 тыс. кв. м, инвестировав в данный проект порядка 71 млрд тенге, значительная часть которых была заемной. В марте 2017-го оператор проекта "Мега Девелопмент" досрочно погасил 5 млрд тенге займа. Оставшиеся 10 млрд тенге компания намеревается погасить в ближайшие месяцы.

Единственный собственник "Астана Групп", в которую входят "Мега Девелопмент" и "Астана Моторс".

Почетный консул Новой Зеландии, член Градостроительного совета Алматы. Участник проекта "Дом мамы".

15. Александр Белович

$390 000 000

Строительство, девелопмент/ 61

В 2016 году компания "Базис-А" сдала ряд крупных социальных и инфраструктурных объектов, среди которых Национальная академия хореографии в Астане, ледовый дворец "Алматы Арена" (на сегодняшний день самый крупный спортивный объект в Казахстане) и трехуровневая дорожная развязка в южной столице. Компания также занята на строительстве объектов Expo-2017.

"Базис-А" имеет филиал в Канаде, где осуществила ряд девелоперских проектов.

Председатель СД и конечный бенефициар холдинговой компании "Базис-А", председатель комитета строительства, производства строительных материалов и ЖКХ НПП "Атамекен", глава Ассоциации строителей РК.

16. Серик Тульбасов

$350 000 000

Строительство, девелопмент/ 51

В 2016 году TS Development, в которой Серик Тульбасов является единственным акционером и председателем СД, открыла ТРЦ Shymkent Plaza площадью 48 тыс. кв. м, в который было инвестировано 11 млрд тенге.

Собственник ТРЦ Dostyk Plaza, инвестиционной компании "Коксу Ивест", кинотеатров CINEMAX в Алматы и Шымкенте.

Участник проекта "Дом мамы".

17. Семья Сейтжановых

$296 000 000

Нефть, строительство, гостиничный бизнес

Семья Сейтжановых является собственником ФТПК "Онтустик", которому принадлежит 51% акций нефтяной компании "Саутс-Ойл", занимающейся разведкой и добычей углеводородов в Кызылординском регионе.

В структуру ФТПК "Онтустик" входят также буровая Smart Oil, строительная "Мунай Курылыс Сервис", завод "Стандарт Цемент".

Помимо этого, семье Сейт­жановых принадлежат 20% Talas Investment Company (производитель цианида натрия), товарная биржа "Жибек Жолы" (100%) и пятизвездочный отель Rixos Khadisha Shymkent (100%).

18. Айдын Рахимбаев

$295 000 000

Строительство/ 44

В 2016 году корпорация BI Group, в которой Айдын Рахимбаев является мажоритарным акционером, приступила к строительству 1,5 тыс. квартир в Санкт-Петербурге в партнерстве с Meridian Capital. Также в 2016-м ТОО "KAZPACO" (дочерняя компания BI Group) заключило несколько контрактов с операторами проекта строительства третьей очереди месторождения Тенгиз.

Рахимбаев – акционер и председатель СД BI Group. Инициатор благотворительного проекта "Дом мамы", член YPO Kazakhstan, пилот Astana Motorsports, участник международных соревнований по триатлону Ironman.

19. Галимжан Есенов

$290 000 000

Финансы/ 35

В 2016 году Галимжан Есенов продал компанию по страхованию жизни АО "КСЖ Grandes" страховой компании Standard Life Кенеса Ракишева (№7 рейтинга).

Бизнесмен владеет финансовым холдингом KNG Finance, в состав которого входят АТФ Банк (99,8%) и страховая компания "Альянс полис" (100%).

Галимжан Есенов – участник проекта "Дом мамы", член YPO Kazakhstan, основатель научно-образовательного фонда Shakhmardan Yessenov Foundation, президент Казахстанской федерации шахмат.

В 2017-м возглавил попечительский совет корпоративного фонда "Смелость быть первым" ("Алматы Марафон").

20. Динмухамет Идрисов

$280 000 000

Нефть, энергетика, машиностроение, телеком/ 52

Основатель и владелец контрольного пакета группы "Корпорация "Ордабасы"", позже преобразованной в УК "Ордабасы".

В апреле 2017 года ТОО "Казахстанские коммунальные системы", на 99% принадлежащее Динмухамету Идрисову, купило Усть-каменогорскую ТЭЦ и Согринскую ТЭЦ у американской энергетической корпорации AES, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Бизнесмен также владеет мажоритарными долями в ТОО "КазАзот", АО "Ансаган Петролеум", ТОО "Akniet Pharmaceuticals", АО "Страховая компания Amanat Insurance.

Участник проекта "Дом мамы".

21. Вячеслав Ким

$275 000 000

Финансы/ 47

Вячеслав Ким владеет и управляет 58,24% АО "Kaspi Bank" через АО "Kaspi".

В 2016-м он стал крупным собственником ТОО "Magnum Cash & Carry", выкупив долю, принадлежавшую Кенесу Ракишеву (№7 рейтинга) и доведя ее до 35%.

Ким также владеет 17% ТОО "Колеса" (на паритетных началах с председателем правления АО "Kaspi Bank" Михаилом Ломтадзе и Кайратом Сатыбалды (№34 рейтинга), 45% АО "Алсеко" и 100% ТОО "Интерфинанс". Аффилирован с косметической сетью Mon Amie.

Участник проекта "Дом мамы". Президент Федерации таэквондо Казахстана, член исполкома Нацио­нального олимпийского комитета РК, попечительского совета РФМШ и фонда "Добровольное общество "Милосердие"".

22. Сержан Жумашов

$270 000 000

Девелопмент/ 50

В декабре 2016 года Сержан Жумашов продал 24% АО "Алель-­Агро" семье бизнесмена Маргулана Сейсембаева (бывший владелец Альянс Банка и группы "Сеймар"). Также в 2016 году Кайрату Боранбаеву (№13 рейтинга) были проданы 50% Esentai Tower и 50% Esentai Mall в Алматы.

Жумашов – совладелец девелоперской Capital Partners (совместно с турецким бизнесменом Бураком Ойменом). В 2016-м компания завершила строительство ТЦ "Метрополис" в Москве и запустила курорт "Капланкая" на берегу Эгейского моря.

Бизнесмен также владеет долями в ТОО "CP Hospital Development", "Kokzhailau Resort Investmen", Cinema Management, T Investments, сети пекарен и ресторанов French Bakery, отелях "Ренессанс Атырау" и "Ренессанс Актау".

Член Градостроительного совета Алматы, один из основателей Фонда развития Главного ботанического сада, Образовательного фонда Алакольского района (Алматинская область).

23. Данияр Абулгазин

$260 000 000

Инвестиции, транспорт, логистика, нефть/ 47

Данияр Абулгазин владеет долями в ТОО "Петролеум Оперейтинг", ТОО "Arion Invest Commerce (Арион Инвест Коммерц)", ТОО "Автогаз Трэйд" (сеть АГЗС). Его семье принадлежат доли в ТРЦ "Керуен" (Астана), ТРЦ Mega Center Aktobe, ТОО "Достык Газ Терминал" и группе Villed.

Председатель комитета нефтегазовой промышленности президиума НПП, генеральный секретарь На­ционального олимпийского комитета РК, председатель Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта РК. Владелец клуба дзюдо "ТАК Astana Club".

24. Айдан Карибжанов

$220 000 000

Инвестиции/ 45

ТОО "Тениз Сервис", аффилированное с Айданом Карибжановым через Waterford International Holdings Ltd, является оператором проекта "Маршрут транспортировки груза" (МТГ), входящего в строительство третьей очереди ТШО. Проект включает в себя сооружение судоходного канала на Северном Каспии, морского терминала, складов, вахтового поселка и автомобильной дороги.

Карибжанов – мажоритарный акционер Visor Holding. В 2016 году принадлежавшая холдингу брокерская компания Visor Capital была продана казахстанским инвесторам, аффилированным с семьей Куанышевых (№46 рейтинга). Visor Holding в последние годы инвестировал в основном за пределами Казахстана.

Инвестиционной группе принадлежит также 53,91% компании United Cement Group, в которую входит ряд казахстанских, российских, киргизских и узбекских цементных заводов.

Сопредседатель Казахстанско-Французского делового совета, член президиума НПП.

25. Семья Мукашевых

$215 000 000

Металлы, девелопмент

Семье Мукашевых принадлежит 98% молла "Апорт" и бизнес-центры SAT Business и SAT Business 2 в Алматы. Семья также является владельцем ТОО "ЕМС", ТОО "Корпорация Eurasia Agro Holding", ТОО "Ocean Plus", ТОО "Eurasia tradeco".

Zar Kuh Mining Company, где Мукашевым принадлежит мажоритарная доля, разрабатывает золоторудное месторождение Сары Гуней в Иране.

26. Игорь Школьник

$210 000 000

Нефтепереработка/ 36

В декабре 2014 года ЗАО "Форте Инвест", дочерняя структура "РуссНефти" Михаила Гуцериева, купила Орский НПЗ, конечным владельцем которого был Игорь Школьник. Его офшорная Sermules Enterprises Limited владела 77,2% акций завода.

Игорь Школьник – независимый директор АО "Каспий нефть", владелец ТОО "Герес Удобрения", совладелец ТОО "Позитив Сервис" и дочернего ТОО "Жалгизтобемунай".

27. Эдуард Ким

$205 000 000

Ретейл/ 51

АО "Technodom Оperator" выступило спонсором Всемирной зимней универсиады 2017 года, прошедшей в Алматы, оснастив оргкомитет соревнований полумиллионом единиц компьютерной техники.

Эдуард Ким является единственным владельцем АО "Technodom Оperator", в которое входит также одноименная киргизская компания.

Участник проекта "Дом мамы".

28. Бахаридин Аблазимов

$200 000 000

Диверсифицированный бизнес/ 48

Бахаридин Аблазимов владеет 50% ТОО "АПК Олжа Холдинг", а также (в партнерстве с Динмухаметом Идрисовым, №20 рейтинга, и Ержаном Достыбаевым, №36 рейтинга) долями в ТОО "Каз­Азот" (единственный производитель аммиака и аммиачной селитры в Казахстане), ТОО "Ансаган Петролеум", АО "Bank RBK".

Кроме того, ему принадлежит 5% АО "Матен Петролеум".

Бахаридин Аблазимов – член совета директоров АО "Каспий нефть".

29. Олег Новачук

$198 000 000

Металлы, фармацевтика/ 46

Председатель правления KAZ Minerals plc Олег Новачук владеет 7,8% акций компании. Новачук имеет доли в ТОО "ХайдроТекМеталс", фармацевтическом ТОО "ХайдроТекМеталс Процессинг", строительно-проектном ТОО "Институт "Казгипромаш"".

30. Берик Каниев

$167 000 000

Нефтесервис, металлы/ 47

В 2016 году ТОО "Ерсай Каспиан Контрактор", в котором Lancaster Group принадлежит 50% (второй учредитель – итальянская Saipem), заплатило порядка 55 млрд тенге налогов, что превысило аналогичный показатель 2015 года в 3 раза. Компания выполняла подрядные работы на месторождении Кашаган, где в прошлом году была начата добыча товарной нефти. Берик Каниев совместно с Юрием Паком (№31 рейтинга), Гаухар и Нурланом Каппаровыми, Ерболатом Досаевым являются собственниками Lancaster Group. Им также принадлежит Berkut Mining, разрабатывающая крупнейшее в Центральной Азии месторождение олова Сырымбет.

Бизнесмен является членом совета директоров ТОО "Ersai", председателем СД АО "Сырымбет". Соучредитель Фонда выпускников РФМШ (в 2016 году школа открыла филиал в Астане). Член YPO Kazakhstan.

31. Юрий Пак

$166 000 000

Нефтесервис, металлы/ 47

Владеет 25% Lancaster Group, которой принадлежат доли в СП Ersai Caspian Contractor, АО "Сырымбет", АО "РТС Деко", АО "KUN Renewables", ТОО "IPNet", а также половиной отеля Four Seasons Bora Bora во Французской Полинезии.

Юрий Пак – председатель совета директоров СП Ersai Caspian Contractor.

32. Александр Клебанов

$165 000 000

Энергетика, финансы, химпром, медиа/ 54

В июле 2016 года Sobrio Limited, принадлежащая Александру Клебанову, стала владельцем доли в 24,47% АО "Казахтелеком", которой владела Айгуль Нуриева (№12 рейтинга).

Бизнесмен владеет 31% акций АО "ЦАТЭК", 33% ТОО "ЦАТЭК Инвестмент Групп", 19,2% АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"", медиаресурсами СТВ, Tengrinews, "Алаш Айнасы", "Тенгри FM" и "Жұлдыз FM" (еще один медиаактив, "7 канал", был продан в 2016 году Кенесу Ракишеву, №7 рейтинга). Косвенно является собственником АО "Эксимбанк Казахстан" – через АО "ЦАТЭК", являющееся крупным участником банка, и АО "ЦАЭК" (дочернее предприятие "ЦАТЭК") – совместно со своими постоянными партнерами Сергеем Каном (№36 рейтинга) и Еркыном Амирхановым (№40 рейтинга).

Председатель совета директоров АО "Эксимбанк Казахстан", АО "ЦАЭК" и АО "ЦАТЭК".

33. Владислав Ким

$163 000 000

Металлы/ 42

Владиславу Киму принадлежит 6,5% акций KAZ Minirals через Lafonda Holding Pte Ltd (Сингапур).

Бизнесмен также владеет 20% в ТОО "Казмясо" и 100% в ТОО "CIS Private Equity Advisers".

34. Кайрат Сатыбалды

$150 000 000

Финансы/ 46

В ноябре 2016 года компания Кайрата Сатыбалды Alatau Capital Invest (ACI) приобрела 3,4% акций "Казахтелекома" на сумму 5,8 млрд тенге. Он также владеет 29,12% акций Kaspi Bank.

Имеет доли в компаниях "Амир LTD", "Дүние-Агро", "Корпорация Дүние", "Дүние-Кузет" и ТОО "Колеса".

Независимый директор АО "Группа компаний "Аллюр"", почетный президент Ассоциации национальных видов спорта.

35. Талгат Ахметов

$145 000 000

Обрабатывающая промышленность/ 31

Талгату Ахметову принадлежит ряд компаний Павлодарской области, в том числе АО "Казэнергокабель" (29,9%), ТОО "Павлодарский хлебобулочный комбинат", ТОО "KAZ InterGroup PV", ТОО "ТАСК Холдинг", ТОО "Темиржолшы", ТОО "Глория-фарм", ТОО "Павлодарская кондитерская фабрика", а также ТОО "Ақ сұңқар НТ" и ТОО "Engineering Supply Company" в Астане.

Депутат областного маслихата ВКО.

36. Ержан Достыбаев

$140 000 000

ГМК, нефть, хипром/ 43

В 2016 году Ержан Достыбаев, многолетний партнер Динмухамета Идрисова (№20 рейтинга) и Бахаридина Аблазимова (№28 рейтинга), стал акционером и председателем совета директоров золоторудной компании Altynex, разрабатывающей месторождение Юбилейное в Актюбинской области. Кроме того, он владеет долями в ТОО "КазАзот", АО "Ансаган Петролеум", ТОО "ТриасМунайГаз", Qazaq Вanki.

Председатель СД АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования".

36. Сергей Кан

$140 000 000

Энергетика, финансы, химпром/ 49

Сергей Кан владеет 31% АО "ЦАТЭК", бизнес-партнер Александра Клебанова (№32 рейтинга) и Еркына Амирханова (№40 рейтинга).

Член СД АО "Эксимбанк Казахстан", АО "ЦАТЭК", АО "ЦАЭК", АО "Circle Maritime Invest". Советник президента АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"" и генерального директора АО "Трест Средазэнергомонтаж".

36. Орифджан Шадиев

$140 000 000

Банки, строительство/ 43

В марте 2017 года был подписан меморандум о слиянии АО "Capital Bank Kazakhstan", в котором Орифджан Шадиев является владельцем и председателем СД, с АО "Tengri Bank", акционерами которого являются Punjab National Bank (Индия) и семья Куанышевых (№46 рейтинга). Официальных сообщений о сроках слияния пока нет, но в марте 2017 года председателем правления АО "Capital Bank Kazakhstan" стал Бахтияр Ильясов, ранее занимавший должность зампредседателя правления АО "Tengri Bank". Активы Capital Bank составили (данные Нацбанка) 96,7 млрд тенге при обязательствах 75,8 млрд тенге.

Шадиев владеет долями в ТОО "One & Top", ТОО "PRIME System KZ" и ТОО "Компания "Жол Жондеуши"".

Участник проекта "Дом мамы".

39. Анатолий Балушкин

$136 000 000

Авторетейл, машиностроение/ 46

С 2016 года холдинг "БИПЭК Авто – Азия Авто", принадлежащий Анатолию Балушкину, начал поставки Lada 4x4 в Объединенные Арабские Эмираты, с регулярной отгрузкой по 30 автомобилей в месяц. Также были начаты поставки Lada в КНР. Пилотные партии направлены в Туркменистан и Кыргызстан.

Балушкин является председателем совета директоров и контролирующим акционером группы компаний "БИПЭК Авто – Азия Авто".

Анатолий Балушкин – депутат областного маслихата Восточно-Казахстанской области.

40. Еркын Амирханов

$135 000 000

Энергетика, финансы, химпром/ 49

В 2016 году АО "ЦАЭК", возглавляемое Еркыном Амирхановым, увеличило производство на 7,8%. В прошлом году генерирующие активы компании были обновлены на 54,9%. В 2017–2018 гг. АО "ЦАЭК" модернизирует три энергоблока, подписан меморандум с ЗАО "Уральский турбинный завод" на сумму около $40 млн.

Еркыну Амирханову принадлежит 31% голосующих акций АО "ЦАТЭК". Член СД АО "Эксимбанк Казахстан", АО "ЦАТЭК", президент АО "ЦАЭК", председатель СД АО "Павлодарэнерго", АО "СевКазЭнерго", АО "АРЭК".

41. Александр Гарбер

$125 000 000

Дистрибуция, ретейл/ 54

Александр Гарбер – создатель и совладелец крупнейшей казахстанской торгово-розничной сети Magnum Cash & Carry, работающей в Алматы, Астане, Караганде и Шымкенте. В мае 2016 года компания вышла на KASE и получила лицензию на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции. Однако уже в октябре ценные бумаги ТОО "Magnum Cash & Carry" были исключены из официального списка биржи по инициативе эмитента.

Владеет также основными долями в ТОО "Прима Дистрибьюшн", ТОО "Прима-Мороженое", ТОО "Прима Аутлет Групп", ТОО "Прима Бренд", TG Trade, Tea House.

42. Ерболат Апсалямов

$110 000 000

Металлы/ 48

Ерболату Апсалямову принадлежит мажоритарная доля в заводе по производству керамических блоков и облицовочного кирпича АО "Орнек ХХІ". В 2013 году бизнесмен продал "Орион Минералс", которой принадлежали права на золоторудные месторождения Северный и Южный Райгородок в Бурабайском районе Акмолинской области, компаниям ТОО "Казцинк" и АО "Верный Капитал". Сумма сделки составила $142 млн.

Апсалямов возглавляет объединение "Федерация любительского бокса ВКО".

43. Яков Цхай

$100 000 000

Диверсифицированный бизнес/ 66

С 2014-го по 2016 год в Казахстане было приватизировано объектов государственной собственности на 88 млрд тенге. 22% из этой суммы пришлось на долю Якова Цхая – 19,3 млрд тенге, которые он заплатил за девять компаний: ТОО "Теміржолэнерго", ТОО "Қамқор Локомотив", ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания", ТОО "Теміржол жөндеу", ТОО "Локомотив-2030", ТОО "Камкор Менеджмент", ТОО "Камкор Вагон", ТОО "Қамқор жылу" и ТОО "Транспортный холдинг города Алматы".

В целом Яков Цхай является владельцем не менее 20 разноплановых по специализации компаний – от производителей углеводородного сырья до предприятий розничной торговли, самые крупные из которых – АО "KazPetroDrilling", ТОО "Казгипронефтетранс" и группа компаний Dostar.

44. Алмас Мынбаев

$90 000 000

Страхование, фосфориты/ 43

Алмас Мынбаев является владельцем инвестиционной компании Sun Avenue Partners Corporation, которой принадлежит 100% Sunkar Resources, разрабатывающей месторождение фосфоритов Чилисай в Актюбинской области.

Бизнесмену также принадлежат страховые компании Nomad Life и Nomad Insurance, фармацевтические BA Pharmaceuticals Ltd и "Интерфарма-К", ТОО "Национальная лизинговая компания".

Генеральный спонсор команды КВН "Спарта Номад Астана".

45. Кайрат Мажибаев

$87 000 000

Инвестиции/ 49

Кайрату Мажибаеву принадлежит