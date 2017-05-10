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Trend: Защита прав человека является приоритетом политики реформ в Узбекистане - глава МИД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-zas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425092-ru.html

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10 мая 2017, 16:39       Комментарии

Trend: Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном, прибывшим с визитом в Ташкент, сообщила в среду пресс-служба узбекского МИД.
Делегация Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) во главе с верховным комиссаром ООН по правам человека посетит Узбекистан с официальным визитом с 10 по 12 мая. Цель визита - обсуждение текущего состояния сотрудничества между Узбекистаном и УВКПЧ, а также возможных направлений взаимодействия в сферах, представляющих обоюдный интерес.
В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и ООН и ее институтами, в том числе с УВКПЧ и отметили взаимный интерес к дальнейшему развитию взаимодействия в различных форматах.
Глава МИД подчеркнул, что в Узбекистане защита прав человека рассматривается в качестве одного из приоритетов политики реформ и развития.
По его словам, целостная и последовательная программа построения демократического, правового государства и сильного гражданского общества закреплена в принятой Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.
К настоящему времени Узбекистан присоединился к более чем 70 международным документам и ратифицировала 10 основных конвенций ООН по правам человека, регулярно предоставляет в соответствующие структуры доклады по выполнению своих обязательств в этой сфере.
По данным пресс-службы, на встрече также рассмотрены и другие вопросы, включая международную и региональную проблематику.
В переговорах приняли участие резидент-координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в Узбекистане Стефан Приснер, региональный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека по Центральной Азии Ришард Коменда.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, с момента его назначения на должность в 2014 году, впервые посещает Центральную Азию.
Ранее сообщалось, что в марте 2017 года, представляя доклад о ситуации с правами человека во всем мире, Зейд Раад аль-Хусейн отметил, что президент Шавкат Мирзияев принимает законы, направленные на повышение эффективности системы правосудия, обеспечение справедливых и независимых судебных процессов.
В октябре 2016 года, программа развития ООН (ПРООН) и Национальный центр Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предусмотрены обмен информационно-аналитическими материалами о деятельности в сфере поощрения и защиты прав и свобод человека, совместная разработка и реализация программ и планов, направленных на защиту и поощрение прав и свобод человека.
11 мая 2017 г.

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