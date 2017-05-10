Kazinform: МВФ считает, что Казахстан ожидает существенный рост ВВП в 2018 году

10 мая 2017, 16:46 Комментарии

Kazinform: Международный валютный фонд дал весьма оптимистичный прогноз по поводу роста ВВП в Казахстане в 2018 году, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на imf.org.

Согласно прогнозу, рост казахстанского внутреннего валового продукта в 2018 году составит 3,4%. А уже в 2017 году он вырастет до 2,5%. Оптимизм экспертов МВФ в данном вопросе основан на увеличении добычи нефти и воздействия значительных расходов в рамках мер бюджетного стимулирования.

Резкое снижение обменного курса в конце 2015 и начале 2016 годов привело к значительному повышению потребительских цен, но к настоящему времени инфляция снизилась до уровней, соответствующих целевому диапазону Национального банка Казахстана, считают в МВФ.

Что касается не нефтяного сектора экономики, здесь ожидаемые темпы роста составят порядка 4%. Этому будут способствовать структурные реформы и возобновление банковского кредитования. Тем не менее, по мнению экспертов МВФ, возможные колебания цен на биржевые товары и особенно долговременного снижения цен на нефть делают казахстанскую экономику уязвимой и сохраняют неопределенность в этом вопросе.

В целом, эксперты дали высокую оценку принятым официальными органами ответным мерам, которые помогли экономике Казахстана выдержать воздействие снижения цен на нефть и замедления роста основных партнеров по торговле. Вместе с тем, директора отметили, что перспективы роста сдерживают факторы уязвимости, создаваемые колебаниями цен на биржевые товары и хроническими структурными недостатками. Они подчеркнули, что меры политики должны быть сосредоточены на укреплении основ макроэкономической политики, устранении проблем в финансовом секторе и проведении реформ для повышения темпов и диверсификации роста.

Напомним, в 2016 году прогноз МВФ касательно роста казахстанского ВВП был более пессимистичным - фонд прогнозировал рост продукта всего на 0,6%.

10 мая 2017 г.