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В Караколе застрелили сбежавшую из зоопарка волчицу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-karakol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425089-ru.html

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10 мая 2017, 16:37       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сбежавшую из Каракольского зоопарка волчицу застрелили. Об этом агентству "Кабар" рассказала директор Каракольского зоопарка Салтанат Сеитова.
По ее словам, накануне в зоопарке неизвестные разрезали сетку вольера с волками, в результате чего сегодня утром сбежала годовалая волчица.
"Как только стало известно об этом, пришлось вызвать сотрудников "Тазалыка", правоохранительных органов и охотников. Она испугавшись собак выбежала за пределы зоопарка, однако в течении часа животное было убито", - сообщила она.
Также С.Сеитова попросила посетителей зоопарка соблюдать правила поведения и призвала соблюдать меры предосторожности.

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