В Караколе застрелили сбежавшую из зоопарка волчицу

10 мая 2017, 16:37 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сбежавшую из Каракольского зоопарка волчицу застрелили. Об этом агентству "Кабар" рассказала директор Каракольского зоопарка Салтанат Сеитова.

По ее словам, накануне в зоопарке неизвестные разрезали сетку вольера с волками, в результате чего сегодня утром сбежала годовалая волчица.

"Как только стало известно об этом, пришлось вызвать сотрудников "Тазалыка", правоохранительных органов и охотников. Она испугавшись собак выбежала за пределы зоопарка, однако в течении часа животное было убито", - сообщила она.

Также С.Сеитова попросила посетителей зоопарка соблюдать правила поведения и призвала соблюдать меры предосторожности.