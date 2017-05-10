В Бишкеке пройдет первый Форум городов Кыргызстана

10 мая 2017, 16:40 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. В Бишкеке в здании Национальной библиотеки 12 и 13 мая пройдет первый Форум городов Кыргызстана. Об этом сообщает ОФ "Городские инициативы".

В мероприятии примут участие представители каждого из 31 города КР, как на уровне муниципальной власти, так и предпринимателей и просто активных граждан.

Цель форума — способствовать сотрудничеству между городами, как на уровне лиц, принимающих решения, так и на уровне активистов, инициативных групп, предпринимателей.

Форум Городов – это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений.

Общение предусмотрено в двух плоскостях – экспертной и общественной. Профессионалы городского развития и муниципального управления будут анализировать вызовы и достижения, формировать национальную повестку урбанистики Кыргызстана. Темы дискуссии: "умные города", муниципальные услуги, экономическое развитие, качество жилищного строительства, управление муниципальной собственностью, архитектурное образование и многое другое.

Вторая – гражданская – плоскость будет организована с точки зрения жителя, горожанина или шаармана (сочетание слов Шаардык Каарман – городской герой/человек на которого равняются) – созидательной силы и цели городского развития. Она будет проходить в форме выставки и интерактивных павильонов, позволяющих свободное общение и большой поток параллельной информации.

Среди делегатов Форума будут эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Испании, Казахстана, Латвии, Украины, Таджикистана, Армении. В их числе Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны в 2011-2015, Эльдар Тузмухаметов, руководитель Smart City Lab при Правительстве Москвы, Екатерина Серова, вице-президент компании Habidatum, Регула Изели, архитектор, заведующая кафедрой городского ландшафта Филипп Кох, советник администрации города и области Цюрих по вопросам городского развития, Эдвинс Барткевич, экс-мэр города Огре в Латвии, активный член правления Латвийской ассоциации местных и региональных правительств (LALRG) и многие другие. Также приедут зарубежные шаарманы, которые расскажут о своем опыте улучшения жизни в родном городе.

Форум позволит городам обсудить направления развития, усилить их горизонтальные связи и получить много полезных данных для формирования новых направлений государственной политики в сфере городского развития. Поэтому Форум получил название "Сеть счастливых городов" или "Куттуу шаарлар уюлу".

Организаторами Форума Городов выступили Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР, Общественный Фонд "Городские инициативы" и Институт Политики Развития при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" и посольства Швейцарии в КР.