 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Kazinform: МВФ считает, что Казахстан ожидает существенный рост ВВП в 2018 годуKazinform: МВФ считает, что Казахстан ожидает существенный рост ВВП в 2018 годуВ Бишкеке пройдет первый Форум городов КыргызстанаВ Бишкеке пройдет первый Форум городов Кыргызстана

В Мексике прооперировали самого тяжелого человека в мире

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-meksike...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425087-ru.html

Похожие новости

Kazinfor: Планирующий полет в стратосферу на "солнечном" самолёте пилот едет в Казахстан

Trend: Защита прав человека является приоритетом политики реформ в Узбекистане - глава МИД

Верховный комиссар ООН по правам человека прибыл с визитом в Узбекистан

На марш "Бессмертного полка" в Бишкеке вышли более 30 тыс человек – БГК

Наезд на школьников: одного выписывают, второй уже ест самостоятельно

10 мая 2017, 16:44       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко успешно перенес хирургическую операцию по шунтирования желудка в Мексике, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его врачей.
Процедуры должны снизить вес Франко вдвое, при этом ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство.
"Операция прошла весьма успешно. Однако сейчас нам придется ждать и смотреть, как он отреагирует на перемну. Будем надеяться, что все пройдет хорошо", — рассказал хирург Хосе Кастанеда.
Франко, максимальный вес которого достигал 595 кг, перед операцией пришлось скинуть значительную часть массы. Врачи разрешили проводить операцию после того, как увидели устойчивый прогресс и мотивацию со стороны мужчины сбросить вес.
Следующие процедуры, как отмечает агентство, должны пройти в ноябре текущего года.
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум