В Мексике прооперировали самого тяжелого человека в мире

10 мая 2017, 16:44 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко успешно перенес хирургическую операцию по шунтирования желудка в Мексике, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его врачей.

Процедуры должны снизить вес Франко вдвое, при этом ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство.

"Операция прошла весьма успешно. Однако сейчас нам придется ждать и смотреть, как он отреагирует на перемну. Будем надеяться, что все пройдет хорошо", — рассказал хирург Хосе Кастанеда.

Франко, максимальный вес которого достигал 595 кг, перед операцией пришлось скинуть значительную часть массы. Врачи разрешили проводить операцию после того, как увидели устойчивый прогресс и мотивацию со стороны мужчины сбросить вес.

Следующие процедуры, как отмечает агентство, должны пройти в ноябре текущего года.

Источник РИА Новости