В Бишкеке прошла международная конференция "Гейдар Алиев и эпоха"

10 мая 2017, 16:58 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. В Академии государственного управления при Президенте КР (АГУПКР) в г. Бишкек прошла международная конференция "Гейдар Алиев и эпоха", посвященная 94-летию со дня рождения великого государственного и политического деятеля Гейдара Алиева.

Открывший конференцию ректор Академии государственного управления при Президенте КР Алмаз Насыров отметил, что рад за проведение столь важной конференции именно руководимой им академии и добавил, что Гейдар Алиев, как выдающийся государственный деятель и политик мирового масштаба, еще при жизни вознесся на недосягаемую вершину и его политическое наследие оставило глубокий след в истории независимого Азербайджана.

Далее слово было предоставлено Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджана в КР Гидаяту Оруджеву. "Важно не только помнить историю своей страны, но и тех людей кто ее создавал. Это великие личности, они бессмертны и всегда будут жить в сердцах своих потомков, служить достойным примером для новых поколений. Таким великим и выдающимся человеком был общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алирза оглу Алиев", - отметил он в своей речи.

По его словам, в августе 1995 года, во время официального визита Гейдара Алиева в Кыргызстан дан импульс для сотрудничества между двумя братскими государствами. Лидер Азербайджана участвовал в третьем саммите глав тюркоязычных государств. Он также принял участие в мероприятиях, посвященных 1000- летнему юбилею эпоса "Манас".

"Нужно отметить, что Гейдар Алиев уделял огромное внимание всем тюркским государствам, автономиям и общинам. Именно ему принадлежит высказывание: "Язык "Манаса" — наш общий язык. Мы — народы, имеющие общие корни. Однако из века в век наших языках произошли определенные различия. Мы чувствуем, понимаем друг друга сердцем, но не можем понять некоторых слов из-за изменений в наших языках", - отметил посол.

Далее конференция продолжилась выступлениями докладчиков: Бактыкан Торогельдиева – профессор, доктор политических наук, Асад Гасанов – ветеран Второй мировой войны, заслуженный строитель КР, Бахтияржан Фаттахов – председатель узбекского национально-культурного центра, Флора Халилова– директор средней школы № 44 г. Бишкек, Айдын Алафердов – член комиссии по милованию при Президенте КР, Тамилла Гаджиева – директор Чуйской областной библиотеки.

С заключительной речью выступил ректор АГУПКР Алмаз Насыров и поблагодарил посольство Азербайджана за дар книг "Национальная политика Гейдар Алиева" Академии, автором которой является посол Гидаят Оруджев.

В конце Посол Гидаят Оруджев написал о своих пожеланиях к Академии в гостевой книге.