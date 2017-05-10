Певица Айым Айылчиева, отец которой работает в УПМ, стала послом безопасности дорожного движения

10 мая 2017, 16:26 Комментарии

Певица Айым Айылчиева стала послом безопасности дорожного движения.

Как рассказала АКИpress певица, на протяжении 2-3 лет участвовала в проекте Юный инспектор дорожного движения от школы. "Мы всегда занимали призовые места, в такой теме крутилась. К тому же мой папа работает в УПМ, я в том числе хотела поддержать своего отца. Буду стараться привлечь молодежь не ездить так, как они сейчас ездят. Сама я пока на машине не езжу, боюсь", - говорит Айым.

Певица рассказала, что участвует в подобных проектах не в первый раз. "В прошлом году я принимала участие в проектах по борьбе с наркотиками, в этом году Айым участвует в проекте по защите прав детей, больных СПИДом. Целью этого проекта является показать людям, что СПИД - не такая болезнь, которой можно заразиться при обычном общении с человеком. Мы общаемся с подростками и детьми, больным СПИДом, мы говорим другим людям, что можно безопасно общаться с этими детьми. Их все избегают, боятся дотронуться, думают, что заразятся от них. Нет! У них просто слабый иммунитет. Нельзя отвергать детей за это, потому что на детской психике это сильно отражается", - рассказала она.

Также Айым поделилась, что в 2017 году она планирует выпустить новый альбом.