Милиция просит помочь опознать тело женщины, найденное в ущелье Тепши

10 мая 2017, 16:25 Комментарии

8 мая в ущелье Тепши Жайылского района обнаружен тело неизвестной женщины, сообщает пресс-служба МВД.

Приметы: женщина азиатской внешности, примерно 20-30 лет.

"Одета в красную спортивку "Адидас", синие джинсы, красные носки, на безымянном пальце левой руки кольцо из серебра в виде буквы "З". Тело обнаружено в гнилостном состоянии и в связи, с чем более подробную информацию дать не предоставляется возможным. ОВД Московского района Чуйской области просит граждан оказать содействие в опознании погибшей женщины, всем, кто может помочь в установлении личности, звонить по телефонам: Дежурная часть ОВД Московского района 0-3131-5-21-31, 0312 60 77 27, 0555 14 82 82", – говорится в сообщении.

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