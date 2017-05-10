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Милиция просит помочь опознать тело женщины, найденное в ущелье Тепши

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425084-ru.html

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10 мая 2017, 16:25       Комментарии

8 мая в ущелье Тепши Жайылского района обнаружен тело неизвестной женщины, сообщает пресс-служба МВД.
Приметы: женщина азиатской внешности, примерно 20-30 лет.
"Одета в красную спортивку "Адидас", синие джинсы, красные носки, на безымянном пальце левой руки кольцо из серебра в виде буквы "З". Тело обнаружено в гнилостном состоянии и в связи, с чем более подробную информацию дать не предоставляется возможным. ОВД Московского района Чуйской области просит граждан оказать содействие в опознании погибшей женщины, всем, кто может помочь в установлении личности, звонить по телефонам: Дежурная часть ОВД Московского района 0-3131-5-21-31, 0312 60 77 27, 0555 14 82 82", – говорится в сообщении.
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