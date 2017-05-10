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Уроженец Кыргызстана задержан в Петербурге за изнасилование

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/urozhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425083-ru.html

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10 мая 2017, 16:34       Комментарии

Уроженец Кыргызстана задержан в аэропорту "Пулково" в Петербурге за изнасилование, пишут российские СМИ.
По их данным, уроженец Кыргызстана подозревается в изнасиловании гражданки РФ 1989 года рождения.
"Инцидент имел место в Ленобласти 17 марта. По данным правоохранительных органов Петербурга, злоумышленник, 1986 года рождения, применил физическую силу и изнасиловал свою жертву, после чего скрылся. По факту СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело. Оперативные сотрудники получили информацию о том, что подозреваемый в изнасиловании возвращается в Петербург самолетом из Кыргызстана 5 мая. Он задержан в аэропорту "Пулково", проводятся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

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