Уроженец Кыргызстана задержан в Петербурге за изнасилование

10 мая 2017, 16:34 Комментарии

Уроженец Кыргызстана задержан в аэропорту "Пулково" в Петербурге за изнасилование, пишут российские СМИ.

По их данным, уроженец Кыргызстана подозревается в изнасиловании гражданки РФ 1989 года рождения.

"Инцидент имел место в Ленобласти 17 марта. По данным правоохранительных органов Петербурга, злоумышленник, 1986 года рождения, применил физическую силу и изнасиловал свою жертву, после чего скрылся. По факту СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело. Оперативные сотрудники получили информацию о том, что подозреваемый в изнасиловании возвращается в Петербург самолетом из Кыргызстана 5 мая. Он задержан в аэропорту "Пулково", проводятся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.