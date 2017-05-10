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Водителям на заметку. 40 км/ч - сколько это м/с и каков тормозной путь

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359597_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425081-ru.html

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10 мая 2017, 16:12       Комментарии

Сегодня, 10 мая, в Бишкеке прошел круглый стол "Скорость и безопасность дорожного движения". Проводится он в рамках четвертой глобальной недели ООН по безопасности дорожного движения.
В ходе обсуждения проблемы участившихся случаев ДТП в Кыргызстане эксперты для наглядности перевели скоростные ограничения из километров в час в метры в секунды. Это, по словам спикеров, может дать понять автовладельцам, что они, не замечая того, едут не так медленно, как им кажется.
Кроме того, специалисты просчитали тормозной путь среднестатистической машины при разных погодных условиях. Например, при скорости 60 км/ч тормозной путь на сухом асфальте составит 35 метров, а в дождь эта цифра увеличивается больше, чем в два раза.
"Многие водители думают, что, садясь в машину он оказывается в капсуле, в которой с ним ничего не случится. Это, конечно, не так. А если посмотреть на то, с какой скоростью движется автомобиль в метрах в секунду, то человек уже начинает задумываться, что, действительно, 40 км/ч, или 11 метров в секунду - это большая скорость", - отметил представитель Ассоциации автошкол и автолюбителей КР Рустам Рузиев.

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