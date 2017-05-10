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Задержан мошенник, которого искали почти 10 лет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359599_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425080-ru.html

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10 мая 2017, 16:16       Комментарии

4 мая сотрудниками уголовного розыска Первомайского района задержан подозреваемый в мошенничестве Вячеслав Ан, который с 2008 года находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
Войдя в доверие жителя столицы, путем обмана, под предлогом поставки природного газа из Узбекистана в Кыргызстан, мошенник уговорил пострадавшего выделить для этого проекта денежные средства.
Вначале Вячеслав Ан получил 10 тыс. долларов США. После чего, злоупотребляя доверием, под предлогом, что этой суммы не хватило, вновь взял деньги в размере 22 тыс. долларов. Позже злоумышленник позвонил уже из Узбекистана, сообщив, что необходимы дополнительные денежные средства и через банковские переводы получил 8 тыс. и 4 тыс. долларов.
Таким образом, потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму 44 тыс. долларов, что в пересчете на национальную валюту по курсу 47 сом за 1 доллар США составляет 2 068 000 сомов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 (мошенничество) УК КР. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1.
Столичное ГУВД просит граждан, пострадавших от рук вышеуказанного лица, обратиться по номерам: 0551 102 761, 0554 102 302.

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