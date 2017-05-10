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Сеитова: Сетку вольера, откуда сбежала волчица, специально порезали

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359602_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425079-ru.html

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10 мая 2017, 16:20       Комментарии

В городе Каракол сбежавшую из зоопарка волчицу застрелили. Информацию об этом сегодня, 10 мая, "ВБ" подтвердила директор зоопарка, глава общественного фонда "Бугу Эне" Салтанат Сеитова.
По ее словам, вчера, 9 мая, кто-то из последних посетителей специально порезал сетку, а утром любопытная волчица сбежала из вольера.
"Сбежавшая волчица прошлогоднего помета. Она жила в стае из девяти волков. Вчера было много посетителей, кто-то из последних порезал сетку снизу, причем в двух местах. Как и любому молодому животному, волчице стало любопытно и она пролезла через дыру. Когда вышла из вольера, залаяли собаки, и испугавшись, она убежала за пределы зоопарка. Мы не успели перекрыть дорогу, поэтому пришлось вызвать наряд милиции, сотрудников охотничьего союза и работников МП "Тазалык". Животное могло стать социально опасным для людей. Мы дали разрешение стрелять на поражение. Другого выхода не было", - сказала Сеитова.
Она отметила, что посетители зоопарка часто прорезают сетку вольера животных.

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