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Президенты Кыргызстана и Пакистана обменялись посланиями по случаю 25-летию установления дипотношенийПрезиденты Кыргызстана и Пакистана обменялись посланиями по случаю 25-летию установления дипотношений

Главы Кыргызстана и Пакистана признали динамику двусторонних отношений

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359603_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425078-ru.html

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10 мая 2017, 16:33       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает информационный отдел аппарата главы государства КР.
"Примите искренние поздравления по случаю празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Пакистан.
На протяжении 25-летнего сотрудничества двусторонние отношения между нашими государствами последовательно развиваются и укрепляются, что способствует налаживанию тесного взаимодействия по многим сферам сотрудничества.
Динамика кыргызско-пакистанских отношений в последние годы подтверждает наличие значительного потенциала у наших государств и народов, а также стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество", - отмечено в телеграмме президента КР.
Алмазбек Атамбаев пожелал Мамнуну Хусейну доброго здоровья, благополучия, счастья и больших успехов в многогранной деятельности, а пакистанскому народу - мира и процветания.
Президент Пакистана в своем поздравительном послании от лица правительства и народа выразил искренние и наилучшие пожелания по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
"Наши страны имеют хорошие исторические, религиозные и культурные связи. Пакистан намерен и дальше расширять сотрудничество в политической, культурной, энергетической и оборонных сферах.
Пакистан остается преданным региональному миру, взаимодействию и интеграции. Наши коллективные усилия под эгидой Организации по Экономическому Сотрудничеству и других региональных и международных форумов помогут нам достичь данных целей.
Я бы снова хотел воспользоваться данной возможностью, чтобы пожелать Вашему Превосходительству доброго здоровья, а народу Кыргызской Республики мира и процветания", - отмечено в телеграмме президента Пакистана.

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