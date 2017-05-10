"BNews.kz": Казахстанские ветераны получили самые крупные выплаты в Центральной Азии

10 мая 2017, 16:00 Комментарии

Лидером по разовым выплатам ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы среди стран Центральной Азии стал Казахстан – в Астане каждому ветерану выплатили по 1570 долларов, передает BNews.kz со ссылкой на centralasian.org. Выплаты в регионах РК разнятся.

Между тем в Таджикистане выплатили 340 долларов, в Узбекистане – 256 долларов, в Кыргызстане – 220 долларов, в Туркменистане – 26 долларов. В России – 171 доллар.

В 2016 году в Казахстане ветеранам ВОВ выплачивали тоже больше всех в Центральной Азии - по 450 долларов. Меньше всего в Туркменистане - 57 долларов.

На сегодняшний день в Казахстане проживает 2 776 участников и инвалидов войны, 157 679 тружеников тыла, 194 переживших блокаду Ленинграда, 487 узников концлагерей и гетто, 7 806 жен умерших фронтовиков.

В праздничные дни во многих крупных городах страны прошла акция "Бессмертный полк". Больше всего людей собралось в Алматы, в Астане приняло участие около 20 тысяч человек, которые вместе с плакатами и фотографиями своих воевавших дедов прошлись по столичным улицам.

А вечером 9 мая в столице прогремел праздничный салют.

"BNews.kz"

10.05.17