Президенты Кыргызстана и Пакистана обменялись посланиями по случаю 25-летию установления дипотношений

10 мая 2017, 16:24 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Пакистана Мамнун Хусейн обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента КР. "Примите искренние поздравления по случаю празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Пакистан. На протяжении 25-летнего сотрудничества двусторонние отношения между нашими государствами последовательно развиваются и укрепляются, что способствует налаживанию тесного взаимодействия по многим сферам сотрудничества. Динамика кыргызско-пакистанских отношений в последние годы подтверждает наличие значительного потенциала у наших государств и народов, а также стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество", - отмечено в телеграмме А.Атамбаева.

Также он пожелал президенту Пакистана М.Хусейну доброго здоровья, благополучия, счастья и больших успехов в многогранной деятельности, а пакистанскому народу - мира и процветания.

Президент Пакистана Мамнун Хусейн в своем поздравительном послании от лица правительства и народа Пакистана выразил искренние и наилучшие пожелания по случаю 25-ой годовщины установления дипломатических отношений между странами. "Наши страны имеют хорошие исторические, религиозные и культурные связи. Пакистан намерен и дальше расширять сотрудничество в политической, культурной, энергетической и оборонных сферах. Пакистан остается преданным региональному миру, взаимодействию и интеграции. Наши коллективные усилия под эгидой Организации по Экономическому Сотрудничеству и других региональных и международных форумов помогут нам достичь данных целей. Я бы снова хотел воспользоваться данной возможностью, чтобы пожелать вашему превосходительству доброго здоровья, а народу Кыргызской Республики мира и процветания", - отмечено в телеграмме президента Пакистана.