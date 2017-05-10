Ненасытный мошенник — задержан подозреваемый в обмане мужчины на $44 тыс

10 мая 2017, 16:05 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Спустя 9 лет задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

В розыске он находился с 2008 года. В милиции сообщили, что под предлогом поставки природного газа из Узбекистана в Кыргызстан мужчина уговорил гражданина КР выделить на это деньги.

"Поверивший в обещания пострадавший у себя дома передал ему 10 тысяч долларов. Позже мошенник, сказав, что этих денег не хватило, взял у потерпевшего еще 22 тысячи долларов", - рассказали в милиции.

В марте 2008 года подозреваемый позвонил из Узбекистана и сообщил, что нужно перевести еще 8 тысяч долларов через банк. При этом "на другие денежные расходы" он взял еще 4 тысячи.

Общий ущерб составил 44 тысячи долларов, что на тот момент равнялось 2 миллионам 68 тысячам сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО-1.