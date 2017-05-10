Крупные компании страны впервые вместе поздравили ветеранов

10 мая 2017, 15:54 Комментарии

Накануне в одном из ресторанов столицы состоялся торжественный обед для ветеранов и тружеников тыла Великой отечественной войны. Организатором данного мероприятия стал "Банк Азии", объединив 5 крупных компаний Кыргызстана. Ранее от банка фронтовикам и их семьям ежегодно вручались денежные суммы, в этом году совместно с пятью компаниями было принято решение расширить акцию и подключить еще больше партнеров, дабы отдать дань уважения ветеранам и сделать хотя бы то самое малое, что можно для героев великой победы.

По словам организатора акции Назгуль Дюшенбиевой, активистами кинут клич в соцсетях с идеей праздника и каждый день стали подключаться все новые и новые партнеры.

"Отрадно, что в сердцах каждого кыргызстанца и руководства этих компаний живет благодарность и теплые чувства к героям тех событий, которые подарили нам мирное небо над головой. Все решалось на удивление быстро. Компания "Шоро" практически сразу же предоставила воду и национальные напитки, кондитерский дом "Куликовский" свою молочную продукцию и изготовила для ветеранов красивый праздничный торт "Спасибо за победу!", компания "Цветкофф" как символ 9 мая, подарили красные гвоздики, а "Рекорд Такси" весь день бесплатно возил участников войны", – отметила она.

Праздничный обед проходил в уютной атмосфере ресторана "Барашек" со специально приглашенными музыкантами, которые спели для ветеранов дорогие их сердцу песни военных лет. Доброжелательная атмосфера предполагала на долгие разговоры и размышления о былом военном времени, ностальгических моментов той страшной войны в живом диалоге с теми, кто подарил нам эту победу. Каждый участник, будь то на фронте или в тылу сыграл немаловажную роль в долгожданной победе над фашизмом.

Позже лежачим ветеранам, кто не смог лично прийти на праздник организаторы также развезли обед, торт, цветы, праздничные открытки, деньги и пакеты с продукцией домой. Душевно пообщались с ветеранами, вместе просматривая фотографии военных лет, читая письма с фронта, разделяя с ними этот праздник Великой Победы.

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