Дети «на продажу»: купить или усыновить ребенка

10 мая 2017, 16:12 Комментарии

Недавно в социальной сети Instagram появилось объявление о том, что в женщина в силу субъективных причин не может родить ребенка, в связи с чем просит девушек, намеревающихся написать отказ от новорожденных детей, отдать ребенка ей.

В интернете такие объявления, к сожалению, — не редкость. Впрочем, и в милицейских сводках то и дело мелькают сообщения о купле-продаже детей.

Чтобы выяснить, что подтолкнуло несостоявшуюся мать дать объявление о покупке ребенка, редакция K-News связалась с одной из женщин, которая хотела бы усыновить ребенка, но из-за бюрократии готова "купить" новорожденного прямо в роддоме.

"Мне больше 30 лет, и я не могу забеременеть. Говорят, сейчас можно делать ЭКО, но поскольку процедура эта довольно дорогостоящая, я не могу ее себе позволить. Часто слышала истории, когда молодые девушки после родов отказываются от детей. Уже в отчаянии хотела обратиться к работникам роддома, чтобы они могли помочь мне с этим вопросом. Хотела официально усыновить, но боюсь бумажной волокиты, тем более, что процесс этот может затянуться на долгий срок", — рассказала женщина, попросившая не называть ее имени.

В интервью K-News юрист Рустам Абдурауфов рассказал, какие документы на усыновление нужно собрать и куда можно обращаться по этому вопросу.

Какие документы нужно собрать для усыновления ребенка? — Само по себе усыновление — несложная с точки зрения законодательства КР процедура. В Детском, Семейном и Гражданском кодексах есть статьи, в которых четко прописаны документы и заявления для усыновления. Также в кодексах прописаны органы, в которые нужно сдать эти документы. Срок усыновления составит примерно 6 месяцев. Почему именно столько? Для того чтобы усыновить ребенка, сначала необходимо обратиться в органы опеки и попечительства. Оттуда получить соответствующее заключение о том, что ты имеешь право быть усыновителем. На данном этапе органы опеки проверяют фактически требования, которые должны соблюдаться усыновителем. Кроме того, должны быть справки о здоровье и отсутствии судимости.

Документы для усыновления ребенка:

Граждане Кыргызской Республики, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и попечительства (это и есть ОПСД) по месту своего жительства или по месту нахождения ребенка заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями с приложением следующих документов:

1) полная автобиография;

2) справка с места работы с указанием должности и заработной платы либо копия декларации о доходах;

3) копия сведения о совокупном доходе граждан и выписка из домовой книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;

4) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости;

5) медицинское заключение государственного лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица и членов его семьи, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Кыргызской Республики;

6) заключение органа опеки и попечительства по месту жительства, подтверждающее возможность кандидатов быть усыновителями (на каждого члена приемной семьи);

7) копия свидетельства о браке (если состоят в браке);

8) характеристика с места работы и с места жительства;

9) акт обследования жилищно-бытовых условий семьи;

10) справка с места жительства и о составе семьи.

Документы, перечисленные в подпунктах 2-4 настоящего пункта, действительны в течение трех месяцев со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья — в течение одного месяца.

Лицо, обращающееся с просьбой об усыновлении, должно предъявить паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, — иной документ, удостоверяющий его личность.

Собирая все эти документы, органы опеки делают свое заключение. Эта процедура занимает примерно месяц. С момента, когда человек получил заключение, он должен сам лично обратиться за усыновлением в суд.

Какие ошибки допускают усыновители при подаче документов? — Первую процессуальную ошибку, которую все допускают, – органы опеки подают документы на усыновление. У нас пленум Верховного суда четко указал, что заявления должны подаваться четко от усыновителя.

Вторая ошибка – документы подают представители усыновителя по доверенности. Он должен лично расписаться и подать документы на усыновление.

Третья ошибка – усыновители не подают полный пакет нужных документов. Если он не приложил хотя бы одну справку и даже копию паспорта, то судья их возвращает.

Сколько времени нужно ждать судебный процесс? — Как только ты подаешь в суд, назначается процесс, который ведется 2 месяца в рамках ГПК. Также необходимо подождать 30 дней для вступления в законную силу. Итого 4 месяца. Если считать время для сбора документов, то уходит максимум 5-6 месяцев на усыновление.

В последнее время люди обращаются в роддома или детдома для того, чтобы "купить" ребенка. Неужели процесс усыновления такой сложный? — Судебная волокита пугает людей – они начинают искать другие пути для усыновления. Хотя при соблюдении всех норм можно собрать документы, написать заявление и получить заключение.

Иногда люди, столкнувшись с таким барьером в виде бюрократии, начинают обращаться в различные органы – чаще всего в детские дома. Они, грубо говоря, хотят «выкупить» ребенка и сделать документы на себя.

Честно говоря, это чревато тем, что потом махинации будут раскрыты либо людей могут с поличным, вследствие чего придется отвечать по закону. Родителя могут посадить на 5-8 лет в тюрьму. Последствия могут быть серьезными.