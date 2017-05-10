МЧС: Уровень воды на реках республики по-прежнему высокий

10 мая 2017, 15:55 Комментарии

Уровень воды на реках республики по-прежнему высокий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, водность большинства рек повышенная и составляет 128-192%.

Значительно выше нормы, 217-364%, отмечался сток рек Ала-Арча, Чон-Кайынды, Талас, Кумуш-Тоо и Кара-Кулджа.

На реках Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Майлуу-Суу, Чангет и Кара-Кулджа расход воды приближен к критической отметке.

Пониженный сток, 49-68%, наблюдался на реках Каракол, Чон-Ак-Суу, Чу и Ак-Буура.

Приток воды в водохранилища составил: в Токтогульское - 108%, Орто-Токойское - 68%, Кировское - 314% нормы.