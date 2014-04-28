Президенты Кыргызстана и Пакистана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений

10 мая 2017, 15:47 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Примите искренние поздравления по случаю празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Пакистан.

На протяжении 25-летнего сотрудничества двусторонние отношения между нашими государствами последовательно развиваются и укрепляются, что способствует налаживанию тесного взаимодействия по многим сферам сотрудничества.

Динамика кыргызско-пакистанских отношений в последние годы подтверждает наличие значительного потенциала у наших государств и народов, а также стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество", - отмечено в телеграмме Президента Алмазбека Атамбаева.

Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Президенту Пакистана Мамнуну Хусейну доброго здоровья, благополучия, счастья и больших успехов в многогранной деятельности, а пакистанскому народу - мира и процветания.

Президент Пакистана Мамнун Хусейн в своем поздравительном послании от лица Правительства и народа Пакистана выразил искренние и наилучшие пожелания по случаю 25-ой годовщины установления дипломатических отношений между странами.

"Наши страны имеют хорошие исторические, религиозные и культурные связи. Пакистан намерен и дальше расширять сотрудничество в политической, культурной, энергетической и оборонных сферах.

Пакистан остается преданным региональному миру, взаимодействию и интеграции. Наши коллективные усилия под эгидой Организации по Экономическому Сотрудничеству и других региональных и международных форумов помогут нам достичь данных целей.

Я бы снова хотел воспользоваться данной возможностью, чтобы пожелать Вашему Превосходительству доброго здоровья, а народу Кыргызской Республики мира и процветания", - отмечено в телеграмме Президента Пакистана.