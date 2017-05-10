ЦИК выплатит по 500 сомов в месяц членам ТИК и УИК

10 мая 2017, 15:43 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 10 мая утвердила смету расходов на выплату вознаграждений членам территориальных и участковых избирательных комиссий на выборы депутатов местных кенешей, назначенные на 28 мая.

Как сообщил заведующий отделом планирования, учета и отчетности ЦИК Э.Утуров, председателям, секретарям, членам ТИК и УИК, а также операторам, работающим с автоматизированной системой, будет выплачено вознаграждение по 500 сомов в месяц. Всего на эти цели выделено 9,5 млн сомов.