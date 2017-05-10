Глава МИД Ирана пожелал процветания правительству и народу Кыргызстана

10 мая 2017, 15:54 Комментарии

Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Ирана Мохаммад Джавад Зариф 10 мая обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

"Выражаю свои искренние поздравления в связи с исполнением 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Исламской Республикой Иран и Кыргызской Республикой. Убежден в том, что в свете решимости и воли руководителей двух государств, дружественные и доброжелательные отношения между Исламской Республикой Иран и Кыргызской Республикой получат свое дальнейшее расширение и углубление в целях обеспечения взаимных интересов двух народов, укрепления мира и стабильности в регионе и на международной арене. Молю Всевышнего о ниспослании вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а также процветания правительству и народу Кыргызстана", - написал министр иностранных дел Ирана в своей телеграмме.

В телеграмме министра иностранных дел Кыргызстана сообщается: "Позвольте искренне поздравить вас со знаменательной юбилейной датой - 25-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Иран. С глубоким удовлетворением хотел бы отметить, что за эти годы отношения между нашими странами развивались поступательно и успешно в различных сферах двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в области международных отношений. Кыргызская Республика и Исламская Республика Иран всегда строили свои взаимоотношения на основополагающих принципах международного права, взаимного доверия и уважения. Кыргызстан выступает за тесный диалог с Ираном, направленный на развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами, что, безусловно, будет в дальнейшем способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе. Ваше превосходительство, пользуясь этой возможностью, желаю вам доброго здоровья и дальнейших успехов в вашей деятельности, а дружественному иранскому народу - благополучия и процветания!".